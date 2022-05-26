حبس عامل قتل زميله بسبب إيجار «الكارو» بالوراق

قررت النيابة العامة، اليوم الخميس، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل زميله بسبب عدم سداد المجني عليه مبلغ ألف جنيه مقابل تأجير «عربة كارو بالحمار»، من الجاني بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة.

وتلقى اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من اللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية، بمقتل عامل خردة على يد زميله في مشاجرة بينهما بالشارع، قام على إثرها المتهم بإشهار سلاح أبيض بحوزته وطعن المجني عليه طعنة نافذة بالصدر أودت بحياته في الحال.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وتحفظت على السلاح، وبمواجهته قرر بأن المجنى عليه قام بتأجير «عربة كارو بالحمار»، مقابل ألف جنيه، ورفض السداد، فنشبت بينهما مشاجرة قام على إثرها بطعنه طعنة نافذة بالصدر أودت بحياته في الحال.

تحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.