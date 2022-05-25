الأربعاء 25 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

استقرار فى بداية التعاملات.. سعر الدولار فى مصر اليوم الأربعاء 25-5-2022

الدولار
الدولار
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 يهتم المصريون كل لحظة بتحديثات سعر الدولار اليوم في مصر، وذلك بسبب تأثير سعر الدولار على كل السلع سواء المحلية أو المستوردة، وخلال الأيام الماضية لُوحظ تذبذب كبير في سعر الدولار الأمريكي في مصر مع بداية التعاملات وختامها كل يوم.

سعر الدولار اليوم الأربعاء فى مصر

وكان لرفع الفيدرالي قيمة الفائدة على الإقراض 50 نقطة أثرا كبيرا على تأزم وضع الاقتصاد العالمي، علاوة على ما أحدثته الحرب الروسية - الأوكرانية من زيادة قيمة التضخم في مصر والعالم كله وانخفاض قيمة العملات المحلية في العديد من الدول ومنها مصر، مما جعل البنوك المركزية في الدول ترفع من قيمة الفائدة على كل عمليات الإقراض.

وقد شهدت سعر الدولار اليوم الاربعاء 25-5-2022، استقرارًا، مقابل الجنيه المصري، مقابل إغلاق التعاملات في ختام الأمس، الثلاثاء.

واحتل السؤال عن سعر الدولار في مصر اليوم صدارة محركات البحث العالمية جوجل، ومن حرص الدستور على تقديم آخر التحديثات للقراء، في السطور التالية نقدم لكم أسعار الدولار في البنوك وشركات الصرافة المعتمدة.

سعر الدولار فى بنوك مصر اليوم الأربعاء 25-5-2022

كم سعر الدولار اليوم فى مصر مقابل الجنيه؟

سعر الدولار اليوم الأحد فى البنك المركزى المصرى والبنوك المصرية والأجنبية

سجل سعر الدولار فى بعض البنوك المصرية على النحو التالى:-

سعر الدولار فى بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر 18.47جنيه للشراء، وعملية الشراء يقصد بها سعر بيع العملات هو السعر الذي يقوم به البنك أو شركات الصرافة ببيع العملات به للعميل، وهو سعر معتمد ومعلن وينقذ العملاء من استغلال السوق السوداء الذي يزيد كثيرًا على سعره في البنك.

وسجل سعر الدولار في مصر 18.53جنيه للبيع مقابل الجنيه المصري، ومعروف عن سعر الشراء أنه السعر الذي يقوم البنك أو شركات الصرافة بشراء العملات به من العملاء، وعادة ما يكون سعر البيع أعلي من سعر الشراء، وأيضًا يحمي العميل من استغلال تجار السوق السوداء وجشعهم.

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سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

سجل  سعر الدولار في البنك الأهلي 18.47جنيه للشراء، بينما البيع سجل 18.53جنيه للبيع. 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

سجل الدولار في البنك التجاري الدولي  اليوم 18.49 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبوظبى الإسلامى

سجل سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي 18.59جنيه للشراء بينما البيع فقدر سعر الدولار الأمريكي مقابل  الجنيه بـ18.55جنيه.  

سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنك المركزى المصرى

سجل سعر الدولار 18.35جنيه للشراء، و18.43جنيه للبيع.

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