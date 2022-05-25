الأربعاء 25 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدولار فى بنوك مصر اليوم الأربعاء 25-5-2022

سعر الدولار
سعر الدولار
ads

شهد سعر الدولار في بنوك مصر اليوم الأربعاء 25-5-2022، ارتفاع مستمر وملحوظ مقارنة بسعره منذ بداية الأسبوع الجاري، واستمر بحث واهتمام المصريين عن سعر الدولار في البنوك منذ الزيادة التي شهدها في مارس الماضي بعد قرار البنك المركزي المصري بزيادة سعر الفائدة تأثرًا بالتضخم العالمي وتخفيض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.

 

الدستور في التقرير التالي عرضت سعر الدولار في بنوك مصر اليوم الأربعاء 25-5-2022 .


ما هو سعر الدولار اليوم

تباين طفيف شهده سعر الدولار اليوم في البنوك العاملة في مصر وجاءت أسعاره كالتالي:

• بنك الاستثمار العربي : بيع 18.3100 – شراء 18.2500

• البنك الأهلي المصري: بيع 18.5300 جنيه مصري – شراء 18.4700 جنيه مصري

• البنك التجاري الدولي : بيع 18.5500 – شراء 18.4900 جنيه مصري

• بنك قطر الوطني الأهلي-بيع  18.5500-  شراء 18.4800 جنيه مصري

• HSBC : بيع 18.5500- شراء 18.4500 جنيه مصري

•  بنك وفا التجاري : بيع  15.7300- شراء  15.6300 جنيه مصري

•  بلوم مصر: بيع 18.3600- شراء 18.2600 جنيه مصري

• كريدي أجريكول مصر: بيع  18.3100- شراء 18.2100 جنيه مصري.

•  المصرف العربي الدولي: بيع  18.5500- شراء 18.4500 جنيه مصري .

•  مصرف أبوظبي الإسلامي- بيت  18.5500 جنيه مصري .


سعر اليورو في مصر

شهد سعر اليورو في مصر ارتفاعًا طفيفًا اليوم، وبلغ ١٩.٨٨ جنيه مصري،  ليواصل  صعوده الطفيف منذ بداية التداول خلال الأسبوع الحالي الذي قرر فيه البنك المركزي المصري زيادة معدل الفائدة ٢٪؜ .

 

وبلغ سعر اليورو في مصر خلال تعاملات الإثنين على شاشات البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة، ووفقًا لموقع البنك المركزي المصري، نحو 19.24 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع، مقابل 19.18 جنيه للشراء، و19.27 جنيه للبيع، الأحد الماضي .

سعر الدولار سعر الدولار فى بنوك مصر سعر الدولار فى بنوك مصر اليوم الأربعاء 25-5-2022 ما هو سعر الدولار اليوم سعر اليورو في مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار حول الحوار

الأكثر قراءة

حدث بياناتك عبر موقع دعم مصر بالرقم القومى وتسجيل رقم الموبايل

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لاستخراج نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 الترم الثاني

وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الصف الأول الإعدادي 2022

شهر يونيو 2022.. موعد صرف المعاشات والمرتبات لهذا الشهر

رابط نتيجة الصف الثانى الإعدادى 2022 الترم الثاني وأبرز مؤشراتها

من هو هشام ربيع زوج بوسي المطربة ؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ميرفت دهان

الغارمات.. كفاح وأحلام مسجونة

إبراهيم داود

الخرافة.. والنفوذ

ماجد حبته

دافوس.. نصائح وتحذيرات

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

عواجيز الفرح .. و"مشروع مستقبل مصر"!

حسين دعسة

لماذا تقول "الإكونومست":. لن تنتهي الحرب في أوكرانيا قريبًا؟

كريم فرغلى

سمير صبرى.. دموع هذا المساء

محمود خليل

ميلاد «الأخطبوط»

محمد العسيري

بساتين الدلتا الجديدة وشياطين الإحباط

صور

نجوم الفن فى عزاء سمير صبرى بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

مباراة الزمالك وأسوان فى نصف نهائى كأس مصر

مهرجان طبول من أجل السلام بالقلعة

محطة تل أبيب

المزيد

قصة اغتيال ضابط بالحرس الثورى فى شوارع طهران.. هل فعلها الموساد؟

"المناضل الفالصو".. علاء الأسواني يترجم رواياته للعبرية ويحاوره صحفي إسرائيلي

ما هي الحرب التي تستعد لها إسرائيل في مناورة "مركبات النار"؟