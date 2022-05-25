سعر الدولار فى بنوك مصر اليوم الأربعاء 25-5-2022

شهد سعر الدولار في بنوك مصر اليوم الأربعاء 25-5-2022، ارتفاع مستمر وملحوظ مقارنة بسعره منذ بداية الأسبوع الجاري، واستمر بحث واهتمام المصريين عن سعر الدولار في البنوك منذ الزيادة التي شهدها في مارس الماضي بعد قرار البنك المركزي المصري بزيادة سعر الفائدة تأثرًا بالتضخم العالمي وتخفيض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.

الدستور في التقرير التالي عرضت سعر الدولار في بنوك مصر اليوم الأربعاء 25-5-2022 .



ما هو سعر الدولار اليوم

تباين طفيف شهده سعر الدولار اليوم في البنوك العاملة في مصر وجاءت أسعاره كالتالي:

• بنك الاستثمار العربي : بيع 18.3100 – شراء 18.2500

• البنك الأهلي المصري: بيع 18.5300 جنيه مصري – شراء 18.4700 جنيه مصري

• البنك التجاري الدولي : بيع 18.5500 – شراء 18.4900 جنيه مصري

• بنك قطر الوطني الأهلي-بيع 18.5500- شراء 18.4800 جنيه مصري

• HSBC : بيع 18.5500- شراء 18.4500 جنيه مصري

• بنك وفا التجاري : بيع 15.7300- شراء 15.6300 جنيه مصري

• بلوم مصر: بيع 18.3600- شراء 18.2600 جنيه مصري

• كريدي أجريكول مصر: بيع 18.3100- شراء 18.2100 جنيه مصري.

• المصرف العربي الدولي: بيع 18.5500- شراء 18.4500 جنيه مصري .

• مصرف أبوظبي الإسلامي- بيت 18.5500 جنيه مصري .



سعر اليورو في مصر

شهد سعر اليورو في مصر ارتفاعًا طفيفًا اليوم، وبلغ ١٩.٨٨ جنيه مصري، ليواصل صعوده الطفيف منذ بداية التداول خلال الأسبوع الحالي الذي قرر فيه البنك المركزي المصري زيادة معدل الفائدة ٢٪؜ .

وبلغ سعر اليورو في مصر خلال تعاملات الإثنين على شاشات البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة، ووفقًا لموقع البنك المركزي المصري، نحو 19.24 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع، مقابل 19.18 جنيه للشراء، و19.27 جنيه للبيع، الأحد الماضي .