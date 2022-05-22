الأحد 22 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الأحد فى البنك المركزى المصرى والبنوك المصرية والأجنبية

سعر الدولار
سعر الدولار
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يبحث المواطنون خلال فترة الصباح يوميًا عن سعر الدولار اليوم الأحد في البنك المركزي المصري، وذلك عقب تباين سعره بالسوق المحلي، وحتى يتثنى لهم معرفة حركة السوق المصرفية للجنيه المصري.

سعر الدولار اليوم الأحد في البنك المركزي المصري

ويستعرض "الدستور" لقراءه من خلال هذا التقرير سعر الدولار اليوم الأحد في البنك المركزي المصري.

سجل الدولار اليوم الأحد في البنك المركزي المصري نحو 18.2139 جنيه للشراء، و18.3284 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 18.23 جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 18.23 جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

سجل الدولار في البنك التجاري الدولي،  18.24جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

18.21 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي نحو 18.25 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي نحو 18.24 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 18.25 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 18.24 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد نحو 18.21 جنيه للشراء، 18.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

سجل سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 18.21 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في ميد بنك MIDBANK

سجل 18.21 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك HSBC

سجل 18.21 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

سجل 18.21 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك المشرق

سجل 18.21 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية IDB

سجل 18.21 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي

سجل 18.21 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي

سجل 18.21 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الأول

سجل 18.21 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الكويت الوطني NBK

سجل 18.21 جنيه للشراء، و18.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

سجل 18.24 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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