سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 25-5-2022.. تراجع عالمي وارتفاع محلي

سعر الذهب الأربعاء 25-5-2022 من أكثر العناوين بحثًا في الساعات الأولى من اليوم، وذلك لرغبة المصريين في معرفة تحديثات الذهب لحظة بلحظة، إما للادخار كونه ملاذ آمن للمدخرات خاصة مع عدم استقرار سعر الدولار الأمريكي بعد رفع الفيدرالي الأمريكي قيمة الفائدة على الإقراض 50 نقطة.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 25-5-2022

وهناك سبب آخر يجعل المصريين يهتمون بتحديثات سعر الذهب في مصر، ويجعلها من أكثر الكلمات بحثًا على محركات البحث العالمية "جوجل" هو الاستعداد للزواج وشراء الشبكة خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك في التاسع من يوليو المقبل، والذي يزخر بالخطوبات وحفلات الزفاف.

زيادة سعر الذهب في السوق المحلية رغم تراجعها عالميًا

ومن المعروف أن التراجع في سعر المعدن النفيس في الأسواق العالمية تسبب تراجعًا في السوق المحلي ولدى محلات الصاغة، لكن العكس حدث في الساعات الأولى من تعاملات اليوم.

والطبيعي اختلاف سعر الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات والعلامات التجارية المعروفة، حيث تتراوح قيمة المصنعية ( قيمة عمل يد التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 و60 جنيها في مناطق الصاغة، ويؤثر ذلك بارتفاع القيمة لدى بعض التجار لتتراوح بين 120 و150 جنيها.

سعر الذهب اليوم في مصر

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر ليصل إلى 1109 جنيهات (59.88 دولار)، مقابل 1102 جنيه (أي بزيادة نحو تسع جنيهات) عن تداولات أمس الثلاثاء، بحسب منصة " gate isagha" المعنية بتحديثات أسعار الذهب في مصر.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

و قفز سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر_الأكثر تداولا بالأسواق بالبيع والشراء في مصر_ ليصل إلى 970.53 جنيه، مقابل 964.05 جنيه (اي بزيادة نحو 6 جنيهات.) عن تعاملات أمس الثلاثاء.

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سعر الذهب عيار 18 الأربعاء 25-5-2022

واصل جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر الزيادة هو الآخر ليصل إلى 831.88 جنيه ، مقابل 826.33 جنيه ( أي بزيادة مقدرة نحو 5 جنيهات ) عن تعاملات أمس الثلاثاء.

سعر الجنيه الذهب في مصر

وتعد العملات الذهبية الأكثر شراءً إذا كان المقصد من الشراء هو الادخار والاستثمار، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر (بوزن ال8 جرامات من عيار 21) نحو 7764 جنيها .