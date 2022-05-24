الثلاثاء 24 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ارتفاع نسبي خلال تعاملات اليوم.. أسعار الذهب الآن

الذهب
الذهب
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يواصل المصريين يوميًا البحث عن أسعار الذهب التي شهدت تقلبات سعرية حادة منذ فبراير الماضي بالتزامن مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفعت أسعار الذهب نسبيا اليوم الثلاثاء بأسواق الصاغة متأثرة بتحرك سعر الدولار في البنوك المصرية.

وشهدت أسعار الذهب عالميا انخفاض بسيط اليوم الثلاثاء بعد تسجيلها ارتفاعًا كبيرًا أمس الأثنين لم تشهده منذ بداية مايو الجاري، الدستور في التقرير التالي عرضت أسعار الذهب اليوم في سوق الصاغة ، وتفاصيل اسعار الذهب العالمية .

 

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

عيار 24 : بيع 1,194 جنيه مصري..  شراء 1,206 جنيه مصري

عيار 22 : بيع 1,095 جنيه مصري ..  شراء 1,105 جنيه مصري

عيار 21 : بيع 1,045 جنيه مصري..  شراء 1,055 جنيه مصري

عيار 18: بيع 896 جنيه مصري..  شراء 904 جنيه مصري

عيار 14:بيع 697 جنيه مصري .. شراء 703 جنيه مصري

عيار :2  بيع 597 جنيه مصري ..  شراء 603 جنيه مصري

الاونصة :بيع 37,142 جنيه مصري .. شراء 37,498 جنيه مصري

الجنيه الذهب:بيع 8,360 جنيه مصري..  شراء 8,440 جنيه مصري

كيلو الذهب :بيع  1,194,286 جنيه مصري  شراء 1,205,714جنيه مصري 

 

اسعار الذهب العالمية

واستقرت أسعار الذهب  العالمية اليوم الثلاثاء، بعد أن شهدت أعلى ارتفاع لها منذ إسبوع أمس الاثنين ووصلت عند 1865.29، وفي التعاملات الفورية استقرت أسعار الذهب العالمية عند 1854.59 دولارًا للأوقية  صباح اليوم الثلاثاء.

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سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 24 مايو 2022

 واستقرت أسعار الذهب العالمية مع انخفاض سعر  الدولار مع انخفاض عوائد سندات الخزانة من قمم متعددة السنوات ، في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار الفضة في السوق الفورية 0.3% إلى 21.71 دولارًا للأونصة ، وتراجع البلاتين 0.2% إلى 956.67 دولارًا ، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.4% إلى 2001.10 دولارًا.

ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يرفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة المستهدف إلى حوالي 2% بحلول أغسطس المقبل ، مع مزيد من الإجراءات التي تعتمد على كيفية تأثير كل من العرض والطلب على التضخم، والذي يليه رفع سعر الفائدة من اغلب الدول في الشرق الأوسط.

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