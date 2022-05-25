الأربعاء 25 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 25-5-2022

أسعار الذهب
أسعار الذهب
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أصبحت أسعار الذهب محل اهتمام وبحث المصريين طوال اليوم، واستمر البحث عبر مؤشر البحث جوجل حول أسعار الذهب في مصر مع التذبذبات التي شهدتها أسعار الذهب طوال الثلاثة أشهر الماضية، بعد أن سجلت ارتفاعات قياسية وصل معه الذهب عيار ٢١ لـ١٠٠٠ جنيه، وتجاوزته خلال الشهر الأخير لتتخطى ١٢٠٠ جنيه مصري، ثم عادت لتتراجع وتقترب من حاجز الـ١٠٠٠ جنيه.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-5-2022

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا نسبيا، اليوم، مع استمرار الارتفاع اليومي في أسعار الذهب لليوم الرابع على التوالي، مع زيادة  المخاوف بشأن الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة والدول الأوروبية، والذي تشهده أغلب بلدان العالم وسط ارتفاع التضخم العالمي تأثرًا بالحرب الروسية الأوكرانية والارتفاع الشديد في جميع أسعار السلع والخامات حول العالم.

وتعرض  "الدستور"، في التقرير التالي، أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-5-2022 فى مصر لجميع الأعيرة، بالإضافة لسعر الجنيه الذهب وكيلو الذهب.

سعر الذهب اليوم في مصر بيع وشراء

شهدت أسعار الذهب في أسواق الصاغة استقرارا نسبيا طوال تعاملات الثلاثاء، وسط تراجع في أسعاره عالميًا خلال نفس الفترة، وبلغت أسعار الذهب باختلاف عياراته في الصاغة دون ثمن المصنعية كالتالي:

ذهب عيار 24: بيع 1,194 جنيه مصري شراء 1,206 جنيه مصري

ذهب عيار 22 : بيع 1,095 جنيه مصري شراء 1,105 جنيه مصري 
ذهب عيار 21 : بيع 1,045 جنيه مصري شراء 1,055 جنيه مصري
ذهب عيار 18 : بيع 896  جنيه مصري شراء 904 جنيهات مصرية 
ذهب عيار 14 : بيع 697 جنيه مصري شراء 703 جنيهات مصرية

ذهب عيار 12 : بيع 597 جنيه مصري شراء 603 جنيهات مصرية

الأونصة: بيع 37,142 جنيها مصريا شراء 37,498
الجنيه الذهب: بيع 8,360 جنيها مصريا شراء 8,440
كيلو الذهب: بيع 1,194,286 جنيها مصريا شراء 1,205,714 جنيه مصري

ارتفاع نسبي خلال تعاملات اليوم.. أسعار الذهب الآن

أسعار الذهب تتراجع في منتصف التعاملات

أسعار الذهب العالمية

وشهدت أسعار الذهب عالميًا ارتفاعا لليوم الرابع على التوالي رغم تراجعه الطفيف خلال منتصف تعاملات يوم الثلاثاء، إلا أنه ارتفع عند تسوية تعاملات في نهاية اليوم.

وزاد سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو بنسبة 1% أو ما يعادل 17.60 دولار ليصل إلى 1865.40 دولار للأوقية عند التسوية، ليسجل أعلى تسوية في أسبوعين.

أسعار الذهب أسعار الذهب في مصر سعر الذهب اليوم في مصر بيع وشراء اسعار الذهب العالمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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