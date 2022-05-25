أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 25-5-2022

أصبحت أسعار الذهب محل اهتمام وبحث المصريين طوال اليوم، واستمر البحث عبر مؤشر البحث جوجل حول أسعار الذهب في مصر مع التذبذبات التي شهدتها أسعار الذهب طوال الثلاثة أشهر الماضية، بعد أن سجلت ارتفاعات قياسية وصل معه الذهب عيار ٢١ لـ١٠٠٠ جنيه، وتجاوزته خلال الشهر الأخير لتتخطى ١٢٠٠ جنيه مصري، ثم عادت لتتراجع وتقترب من حاجز الـ١٠٠٠ جنيه.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-5-2022

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا نسبيا، اليوم، مع استمرار الارتفاع اليومي في أسعار الذهب لليوم الرابع على التوالي، مع زيادة المخاوف بشأن الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة والدول الأوروبية، والذي تشهده أغلب بلدان العالم وسط ارتفاع التضخم العالمي تأثرًا بالحرب الروسية الأوكرانية والارتفاع الشديد في جميع أسعار السلع والخامات حول العالم.

وتعرض "الدستور"، في التقرير التالي، أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-5-2022 فى مصر لجميع الأعيرة، بالإضافة لسعر الجنيه الذهب وكيلو الذهب.

سعر الذهب اليوم في مصر بيع وشراء

شهدت أسعار الذهب في أسواق الصاغة استقرارا نسبيا طوال تعاملات الثلاثاء، وسط تراجع في أسعاره عالميًا خلال نفس الفترة، وبلغت أسعار الذهب باختلاف عياراته في الصاغة دون ثمن المصنعية كالتالي:

ذهب عيار 24: بيع 1,194 جنيه مصري شراء 1,206 جنيه مصري

ذهب عيار 22 : بيع 1,095 جنيه مصري شراء 1,105 جنيه مصري

ذهب عيار 21 : بيع 1,045 جنيه مصري شراء 1,055 جنيه مصري

ذهب عيار 18 : بيع 896 جنيه مصري شراء 904 جنيهات مصرية

ذهب عيار 14 : بيع 697 جنيه مصري شراء 703 جنيهات مصرية

ذهب عيار 12 : بيع 597 جنيه مصري شراء 603 جنيهات مصرية

الأونصة: بيع 37,142 جنيها مصريا شراء 37,498

الجنيه الذهب: بيع 8,360 جنيها مصريا شراء 8,440

كيلو الذهب: بيع 1,194,286 جنيها مصريا شراء 1,205,714 جنيه مصري

أسعار الذهب العالمية

وشهدت أسعار الذهب عالميًا ارتفاعا لليوم الرابع على التوالي رغم تراجعه الطفيف خلال منتصف تعاملات يوم الثلاثاء، إلا أنه ارتفع عند تسوية تعاملات في نهاية اليوم.

وزاد سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو بنسبة 1% أو ما يعادل 17.60 دولار ليصل إلى 1865.40 دولار للأوقية عند التسوية، ليسجل أعلى تسوية في أسبوعين.