الأربعاء 25 مايو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس تاجر مخدرات ضبط بـ150 طربة حشيش في الإسماعيلية

حشيش
حشيش
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قررت نيابة مركز أبو صوير بالإسماعيلية، تجديد حبس أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجها على عملائه مُتخذاً من دائرة مركز شرطة أبو صوير مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت قد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط المتهم، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى، والأمن العام"، وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية، تم استهدافه، وأمكن ضبطه حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة مركز شرطة أبو صوير، وبحوزته 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام، ومبلغ مالى، هاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة مليون وخمسون ألف جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة مركز أبو صوير الإسماعيلية العناصر الإجرامية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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