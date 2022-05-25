أسامة عسكر يتفقد معسكر إعداد وتأهيل مقاتلي شمال سيناء

تفقد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، معسكر إعداد وتأهيل مقاتلي الجيش الثاني الميداني، الذين يتم دفعهم لأداء الواجب الوطني بشمال سيناء، بعد تدريبهم وفقاً لأحدث البرامج العلمية ووسائل التدريب المتطورة والتي تسهم في تحقيق أقصى درجات الواقعية بما يتناسب مع طبيعة المهام التي يكلفون بها.

وتفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة اصطفاف عناصر من القوات المشاركة في مهام مكافحة الإرهاب.

وألقى اللواء أركان حرب نبيل حسب الله، قائد الجيش الثاني الميداني، كلمة أكد فيها أن رجال الجيش الثاني الميداني عاقدين العزم للقضاء على جميع البؤر الإرهابية بسيناء، وتنفيذ جميع المهام المكلفين بها بمستوى راق ومتميز، مشيراً إلى أن الجيش الثاني الميداني سيظل نموذجاً يحتذى به في الولاء والوفاء والبذل والعطاء من أجل الوطن.

ومر الفريق أسامة عسكر على ميادين ونقاط التدريب للمقاتلين الجدد، وأدار حواراً مع المقاتلين حيث أشاد خلاله بمدى تفهمهم لطبيعة المسؤولية الملقاة على عاتقهم للحفاظ على استقرار الحالة الأمنية لهذه الرقعة الغالية من أرض مصر.

وأثنى على منظومة التدريب والتأهيل القتالي الراقي لمقاتلي شمال سيناء وتوفير الرعاية الكاملة لهم، مشيداً بالجهد المبذول للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية العالية.

والتقى الفريق أسامة عسكر رجال الجيش الثاني الميداني، حيث نقل تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لرجال الجيش الثاني الميداني، لما يقدموه من بطولات وتضحيات.

وأوصى الفريق أسامة عسكر رجال الجيش الثاني الميداني بمواصلة التدريب والمحافظة على الأسلحة والمعدات والتحلي بالانضباط العسكري والأخذ بأسباب التفوق محافظين على أعلى درجات الاستعداد القتالي والكفاءة القتالية ليظل الجيش الثاني الميداني درعاً من دروع قواتنا المسلحة يحمي الوطن ويصون مقدساته.

حضر الجولة التفقدية واللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة.