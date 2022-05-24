الثلاثاء 24 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 10 سنوات لعاطلين كونا عصابة لسرقة المواطنين بالإكراه فى المطرية

ارشيفية
ارشيفية
ads

قضت محكمة شمال القاهرة المنعقدة في العباسية بالسجن المشدد 10 سنوات على عاطلين، كونا تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى السرقة بالإكراه، متخذان من دائرة قسم المطرية مكانا لهما لمزاولة نشاطهما الإجرامى، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمان قاما بسرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، حيث قاما بسرقة أحد الأشخاص بعد أن استدرجاه إلى أحد الشوارع الخالية من المارة، وشرعا فى قتله، بعد أن قاما بالاعتداء عليه بالأسلحة البيضاء التي بحوزتهما، واستوليا منه على مبلغ مالي وهاتف محمول، وفرا هاربين.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة المطرية من ضبط المتهمان، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة، التى أمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهما، والتى قضت عليهما بالسجن المشدد 10 سنوات.

محكمة شمال القاهرة السجن المشدد تشكيل عصابي المطرية السرقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار حول الحوار

الأكثر قراءة

الآن موقع دعم مصر التموين لتسجيل رقم هاتف محمول 2022

حدث بياناتك عبر موقع دعم مصر بالرقم القومى وتسجيل رقم الموبايل

نتيجة الصف الأول الإعدادى برقم الجلوس والاسم 2022

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لاستخراج نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 الترم الثاني

وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الصف الأول الإعدادي 2022

شهر يونيو 2022.. موعد صرف المعاشات والمرتبات لهذا الشهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ميرفت دهان

الغارمات.. كفاح وأحلام مسجونة

إبراهيم داود

الخرافة.. والنفوذ

ماجد حبته

دافوس.. نصائح وتحذيرات

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

عواجيز الفرح .. و"مشروع مستقبل مصر"!

حسين دعسة

لماذا تقول "الإكونومست":. لن تنتهي الحرب في أوكرانيا قريبًا؟

كريم فرغلى

سمير صبرى.. دموع هذا المساء

محمود خليل

ميلاد «الأخطبوط»

محمد العسيري

بساتين الدلتا الجديدة وشياطين الإحباط

صور

نجوم الفن فى عزاء سمير صبرى بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

مباراة الزمالك وأسوان فى نصف نهائى كأس مصر

مهرجان طبول من أجل السلام بالقلعة

محطة تل أبيب

المزيد

قصة اغتيال ضابط بالحرس الثورى فى شوارع طهران.. هل فعلها الموساد؟

"المناضل الفالصو".. علاء الأسواني يترجم رواياته للعبرية ويحاوره صحفي إسرائيلي

ما هي الحرب التي تستعد لها إسرائيل في مناورة "مركبات النار"؟