الثلاثاء 24 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط تقديم معهد معاوني الأمن 2022 عبر الرابط الرسمي

معاوني الأمن
معاوني الأمن
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يبحث المئات من المصريين عن تقديم معهد معاوني الأمن 2022، بعد أن فتحت وزارة الداخلية باب التقديم لـ«معهد معاوني الأمن 2022 » للشباب من الجنسين، وأتاح موقع وزارة الداخلية المصرية رابط تقديم معهد معاوني الأمن 2022 منذ عدة أيام لاستقبال طلبات الراغبين في الالتحاق به، وعرضت الدستور في السطور التالية القصة الكاملة لكيفية تقديم معهد معاوني الأمن 2022 عبر الرابط الرسمي.

خدمات معاوني الأمن

يقبل معهد معاوني الأمن 2022 الحاصلين على الشهادة الإعدادية كحد أدنى للمؤهل الدراسي وما يعادلهما من مؤهل دراسي، وتتم الدراسة للطلاب لمدة عام ونصف، تنقسم على 3 مراحل كل مرحلة تستمر 6 أشهر وتكون كالتالي: 

الستة أشهر الأولى:  تكون مرحلة تدريبية أساسية يتم فيها رفع الكفاءة البدنية وتأهيل الطالب على الانضباط العسكري، واستخدام الأسلحة.

 المرحلة الثانية: يتم خلالها دراسة المواد القانونية والإجراءات الجنائية، بجانب التعريف بأفرع وقطاعات وزارة الداخلية وأهم القواعد القانونية التي يجب أن يلتزم بها.

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المرحلة الثالثة: تستمر 6 أشهر أيضًا ويتم فيها  التدريب في تخصص واحد الذي يشتغل به معاون الأمن بعد التخرج مثل المرور أو  الجمارك، الحماية المدنية ، أو الأمن مركزي، وغيرها من قطاعات الوزارة.

لينك تقديم معهد معاوني الأمن 2022

يمكن للراغبين في تقديم معهد معاوني الأمن 2022  الدخول عبر لينك تقديم معهد معاوني الأمن 2022 الذي أتاحته وزارة الداخلية، وقالت الوزارة إنها ستعتمد في نظام تقديم معهد معاوني الامن 2022 على ملء البيانات والتقديم إلكترونيا قبل سحب المتقدم لكراسة القبول، على أن يكون المتقدم بياناته و يرفق الملف بالأوراق ويسلمه له، وتقوم بعد ذلك بتسجيل البيانات على قاعدة بياناتها.

ويمكن تقديم معهد معاوني الأمن 2022 من هنا https://moi.gov.eg/home/contact

وبعد الدخول على الرابط اتبع الخطوات التالية: 

  • اختار أيقونة خدمات معهد معاوني الأمن.
  • اضغط  على كلمة استمرار التسجيل.
  • اختار وسيلة للدفع الإلكتروني للتسجيل.
  • قم بتسجيل كل البيانات الشخصية المطلوبة.

بعد إتمام هذه الخطوات الإلكترونية قم  بالتوجه لمعهد معاوني الأمن التابع لمحافظتك واسحب كراسة التقديم وبعدها يتم تحديد مواعيد أداء الاختبارات المقررة من وزارة الداخلية، ومنها اختبار السمات الشخصية في يوم تسليم كراسة التقديم بعد إرفاقها بالأوراق والمستندات المطلوبة.

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وائل لطفي

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