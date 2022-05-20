النيابة الإدارية تطلب دفعة من الخريجين للتعيين في «وظيفة معاون»

أعلنت هيئة النيابة الإدارية عن طلبها دفعة من خريجي كليات الحقوق والشرطة والشريعة والقانون دفعة ٢٠٢١ لوظيفة معاون نيابة إدارية ووضعت الهيئة عدة شروط للتقديم تمثلت في الآتي:

ويشترط في المتقدم للتعيين في هذه الوظيفة بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانونًا ما يلي:

- ألا يقل تقديره التراكمي عن (جيد)

- ألا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة في ۲۰۱۷/٦/٦ تاريخ آخر يوم للتسجيل الإلكتروني

- أن تتوافر في المتقدم الأهلية والصلاحية لشغل تلك الوظيفة القضائية واجتياز المقابلة والاختبارات التي يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية

- أن تثبت لياقته الصحية وفقا لنتائج التحاليل والفحوص الطبية اللازم إجراؤها لدى شغل الوظيفة.

تسجل طلبات التعيين من خلال

الموقع الإلكتروني www.ap.gov.egخلال الفترة من 28/5/2022 إلى 6/6/2022

ويتم إدخال البيانات المطلوبة للمتقدم بشكل صحيح ودقيق وأن يتم طباعة وثيقة التعارف كاملة من خلال ذات المواقع بعد استيفاء جميع البيانات.

تسحب وتقدم الملفات مستوفية المستندات المطلوبة والمبينة على الموقع الالكتروني اعتبارا من 12/6/2022 وحتی 1/7/2022 وذلك بمقر النيابة الإدارية الكائن في مدينة 6 أكتوبر بميدان النجدة اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية والنصف عصرًا.

وسيتم الإعلان عن المواعيد المخصصة لكل جامعة على الموقع الإلكتروني للنيابة الإدارية www.ap.gov.eg