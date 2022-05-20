الجمعة 20 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة الإدارية تطلب دفعة من الخريجين للتعيين في «وظيفة معاون»

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
ads

أعلنت هيئة النيابة الإدارية عن طلبها دفعة من خريجي كليات الحقوق والشرطة والشريعة والقانون دفعة ٢٠٢١ لوظيفة معاون نيابة إدارية ووضعت الهيئة عدة شروط للتقديم تمثلت في الآتي:

ويشترط في المتقدم للتعيين في هذه الوظيفة بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانونًا ما يلي:

- ألا يقل تقديره التراكمي عن (جيد)

- ألا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة في ۲۰۱۷/٦/٦ تاريخ آخر يوم للتسجيل الإلكتروني

- أن تتوافر في المتقدم الأهلية والصلاحية لشغل تلك الوظيفة القضائية واجتياز المقابلة والاختبارات التي يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية

- أن تثبت لياقته الصحية وفقا لنتائج التحاليل والفحوص الطبية اللازم إجراؤها لدى شغل الوظيفة.

تسجل طلبات التعيين من خلال

الموقع الإلكتروني www.ap.gov.egخلال الفترة من 28/5/2022 إلى 6/6/2022

ويتم إدخال البيانات المطلوبة للمتقدم بشكل صحيح ودقيق وأن يتم طباعة وثيقة التعارف كاملة من خلال ذات المواقع بعد استيفاء جميع البيانات.

تسحب وتقدم الملفات مستوفية المستندات المطلوبة والمبينة على الموقع الالكتروني اعتبارا من 12/6/2022 وحتی 1/7/2022 وذلك بمقر النيابة الإدارية الكائن في مدينة 6 أكتوبر بميدان النجدة اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية والنصف عصرًا.

وسيتم الإعلان عن المواعيد المخصصة لكل جامعة على الموقع الإلكتروني للنيابة الإدارية www.ap.gov.eg

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

الأكثر قراءة

رابط موقع دعم مصر للتموين 2022 لتسجيل رقم الموبايل لبطاقة التموين مجانا

رابط تسجيل رقم التليفون لبطاقة التموين عبر موقع دعم مصر مجانًا

لينك نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 برقم الجلوس للترم الثاني

موعد إعلان نتائج اجتماع البنك المركزي اليوم الخميس 19- 5- 2022

رابط الحصول على نتيجة رابعة ابتدائي الترم الثاني 2022

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائى 2022 برقم الجلوس للفصل الدراسى الثانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الترحم والأوغاد.. على الوسطاء أن يمتنعوا

د. محمد عفيفي

لبنان: بدايات التغيير

ماجد حبته

رئيسة وزراء فرنسا المؤقتة

محمد عبدالعزيز

أغنى أغنياء العرب

الحسين عبدالرازق

ممشى أهل مصر!

حسين دعسة

تفكيك قبة الصخرة!

د هند جاد

41 أول صفحة على الشمال: فصل المستريح

محمد العسيري

جزيرة السكر في صحراء المنيا

صور

مباراة تعادل الأهلى والبنك الأهلى

بدر بانون يحضر مباراة الأهلى والبنك فى الدورى

مباراة الأهلى والبنك الأهلى فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الأوقاف الفلسطينى لعلماء الأمة: أنقذوا القدس من انتهاكات الاحتلال

عضوة كنيست عربية تنشق عن حكومة الاحتلال بسبب شيرين أبو عاقلة

"فرقة النور".. أوركسترا إسرائيلية تغني كلاسيكيات عربية: حلمنا يتحقق