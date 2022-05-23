الإثنين 23 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أزمة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب.. التفاصيل الكاملة

حسام-حبيب
حسام-حبيب
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تصدرت أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب منصات التواصل الاجتماعي في مصر والعالم العربي، بعد تقديم شيرين عبد الوهاب بلاغ ضد حسام حبيب اتهمته بمحاولة الاعتداء عليها وسبها وقذفها، إلا أن حسام حبيب الذي ألقى القبض عليه فور تقديم شيرين عبد الوهاب للبلاغ  نفى كل ما قالته شيرين عنه .

تهديد شيرين عبد الوهاب

واستمرت عمليات البحث في الساعات الأخيرة على جوجل للبحث عن تفاصيل أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، وتفاصيل القبض على حبيب وماذا حدث داخل قسم الشرطة، “الدستور” في التقرير التالي عرضت التفاصيل الكاملة .

في فجر اليوم الإثنين اتصلت شيرين عبد الوهاب بشرطة النجدة قائلة إن طليقها حسام حبيب هددها باستخدام سلاح ناري بعد مشادة كلامية حادة بينهما تسبب في خوف بناتها.

بعد إنهاء شيرين عبد الوهاب المكالمة بدقائق قليلة اتجهت قوات الشرطة إلى فيلتها بمدينة الشيخ زايد واستمعت لأقوالها  الفنانة شيرين، وطلبت شيرين عبد الوهاب من شرطة النجدة أخذ تعهد على طليقها حسام حبيب بعدم التعرض لها وبناتها.

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القبض على حسام حبيب 

 وقامت الأجهزة الأمنية بالقبض على حسام حبيب الذي فوجئ  برجال الأمن في مقر إقامته وقاموا بالتحفظ عليه بتهمة  محاولة الاعتداء على شيرين عبد الوهاب وسبها وقذفها، وقال حسام حبيب عقب القبض عليه: «لم استخدم سلاحًا ناريًا لتهديد شيرين عبد الوهاب ولم أتعرض لها أو لابنتيها»، موضحًا: «السلاح الناري الموجود بحوزته مرخص باسمه وأنه لم يجدد الرخصه لأن السلاح مركون منذ فترة طويلة ولا يستخدمه، فلم أنتبه إلى أن رخصته منتهية». 

وتابع حسام حبيب: «توجهت بالفعل لفيلا شيرين عبد الوهاب فجر لإجراء اتفاق على أعمال فنية، إلا أن خلافا نشب بيننا، قامت بعده بالاتصال بالنجدة».

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بداية أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب 

وأعلن  النجمان شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب زواجهما في أبريل عام 2018 في حفل زفاف اقتصر على الأهل والأصدقاء، و لكن حياتها الزوجية كانت مليئة بالأزمات، وكان اكثرها انتشارها والتي انفصلا بعدها رسميًا ، كانت من خلال التسجيل الصوتي المنسوب لوالد حسام حبيب يتحدث فيه في حوار صحفي عن علاقة شيرين وحسام حبيب ورغبة ابنه  في الزواج مرة أخرى  وخيانته لها.

وبعد انتشار التسجيل بفترة قصيرة ، تداولت منصات التواصل الاجتماعي أخبار انفصال  شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب ، فأعلنت الاعلامية نضال الاحمدية عن انفصال شرين عبدالوهاب وحسام حبيب ، قائلة « في مكالمة  جمعت بيني وبين شيرين قالت لي بأنها لم تعد مستعبدة»، ثم أكدت شيرين الخبر رسميًا. 

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