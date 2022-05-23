جدول مواعيد صرف معاشات شهر يونيو 2022 لأصحاب المعاشات

ينتظر ما يزيد عن 10 ملايين مواطن من أصحاب المعاشات مواعيد صرف معاشات شهر يونيو 2022 مع اقتراب الموعد الشهري لصرف المعاش، والذي يتزامن مع بداية كل شهر ميلادي.

ويبحث الآلاف عبر موقع البحث الأشهر جوجل عن مواعيد صرف معاشات شهر يونيو 2022 ، بعد مرور ما يقرب من 40 يومًا لم يتقاضى فيها أصحاب المعاشات أى أموال بسبب صرف معاشات شهر مايو قبل إجازة عيد الفطر المبارك، في إطار سعي الدولة لتمكين أصحاب المعاشات من تلبية احتياجاتهم قبل عيد الفطر الذي كان في بداية مايو الماضي.

مواعيد صرف المعاشات

وتعرض الدستور في التقرير التالي إجابة السؤال الذي يبحث عن إجابته الكثيرين وهو مواعيد صرف معاشات شهر يونيو 2022، وجدول صرف المعاشات.

يبدأ 10 ملايين و748 ألفا و636 مواطنا من أصحاب المعاشات يبدأ صرف معاشات شهر يونيو 2022، في الأول من يونيو المقبل والذي يوافق يوم الأربعاء، وتتيح وزارة التضامن الاجتماعي صرف المعاشات في ذلك التوقيت من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبريد المصري، أو من خلال ماكينات البنوك المتواجدة في كل محافظات الجمهورية، أو من خلال ماكينات فوري، أو خدمة المحافظ الإلكترونية.

ويصل إجمالي قيمة المعاشات التي سيتم صرفها خلال العام المالي 2022- 2023 نحو 621 مليار جنيه بعد تطبيق الزيادة الجديدة.

جدول صرف معاشات شهر يونيه 2022

وحرصًا من الدولة على عدم تكدس أصحاب المعاشات أمام ماكينات الصرف الآلي ، وضعت جدول صرف معاشات شهر يونيو 2022، حسب قيمة المعاش الذي يحصل عليه المواطن، فيبدأ أصحاب المعاشات الأقل من مبلغ 1000 جنيه.

بـ«صرف معاش يونيو 2022 »، يومي 1 و2 يونيو 2022، ويليهم أصحاب المعاشات الأكثر من مبلغ 1000 والأقل من 2000 جنيه خلال يومي 3 و4 يونيو 2022، وفي يومي 5 و 6 يونيو يصرف أصحاب المعاشات الأكثر من 2000 جنيه.

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صرف المرتبات غدًا

وحددت وزارة المالية اليوم 23 مايو موعدًا لصرف مرتبات شهر مايو 2022 للعاملين بالدولة ، على أن يتم صرف المرتبات لـ33 جهة في هذا اليوم، بينما سيتم صرف مرتبات 33 جهة أخرى، يوم 24 مايو، وخلال يومي ٢٥ و ٢٦ مايو سيتم صرف باقي المرتبات للوزارات التي لم تحصل عليه.