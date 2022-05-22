لأصحاب المعاشات .. جدول صرف معاشات شهر يونيو 2022

ينتظر الآلاف من أصحاب المعاشات موعد صرف معاشات شهر يونيو 2022، بعدما حصلوا على آخر معاش لهم قبل إجازة عيد الفطر المبارك، وحددت وزارة المالية جدول صرف معاشات شهر يونيو 2022، لتكون متوفرة من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبريد المصري، أو البنوك والمنتشرة في كل محافظات الجمهورية، أوعن طريق خدمة المحافظ الإلكترونية، أو من خلال ماكينات فوري في 1 يونيو المقبل إذ يتم الصرف لنحو 10 ملايين و814 ألفا و189مستفيدا.

وتنشر «الدستور» في السطور التالية جدول صرف معاشات شهر يونيو 2022، والذي تم تحديده من قبل وزارة التضامن الاجتماعي تيسيرًا على المواطنين، وحتى لا يحدث تكدس لأصحاب المعاشات في أماكن صرف المعاش .

جدول صرف معاشات شهر يونيو 2022

يبدأ صرف معاشات شهر يونيو 2022 بأصحاب المعاشات الأقل من مبلغ 1000 جنيه صرف معاش يونيو 2022، يومي 1 و2 يونيو.

في يومي 3 و4 يونيو 2022 يصرف أصحاب المعاشات الأكثر من مبلغ 1000 والأقل من 2000 جنيه معاشهم .

ويستطيع أصحاب المعاشات الأكثر من مبلغ 2000 جنيه صرف معاشات يونيو 2022، يومي 5 و6 يونيو 2022

جدول زيادة المعاشات 2022

أعلنت وزارة المالية في إبريل الماضي عن جدول زيادة المعاشات 2022 بعد قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات وتطبيق الزيادة بدءًا من الشهر الماضي لتتماشى مع الزيادات التي تشهدها الأسواق تأثرًا بالحرب الروسية الأوكرانية.

ووجهت وزارة المالية 190.5 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي 2021/2022 للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وحسب جدول زيادة المعاشات 2022 شهدت زيادة سنوية بنسبة 13%، بحد أدنى 120 جنيهًا، وحد أقصي 1222 جنيهًا، وذلك بداية من أول أبريل الماضي .

وحولت الخزانة العامة للدولة 465.4 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال 33 شهرًا، ليصل إجمالي ما تم تحويله من الخزانة إلى صندوق المعاشات والتأمينات، 510.5 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل.

بطاقة المعاشات الزرقاء

قاربت بطاقة المعاشات الزرقاء التي يصرف من خلالها أصحاب المعاشات أموالهم على انتهاء صلاحيتها، وتسعى

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في تحويلها إلى بطاقات كارت ميزة مجانًا قبل نهاية سهر مايو الجاري، وذلك ضمن خطة التحول للشمول المالي برعاية البنك المركزي.

وتتيح بطاقة المعاشات الزرقاء لأصحاب المعاشات خلال الشهر الجاري التوجه إلى أى فرع من فروع الشركات المختصة بالهاتف المحمول لتقديم طلب لفتح محفظة إلكترونية من خلال رقم الهاتف الشخصى لتحويل كافة الاستحقاقات التأمينية على رقم الهاتف.