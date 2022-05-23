الإثنين 23 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخماد حريق مخزن تابع لهيئة النظافة بالدقي دون إصابات

حريق
حريق
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أخمدت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة حريقاً شب داخل مخزن تابع لهيئة النظافة بدائرة قسم شرطة الدقي، دون وقوع إصابات.

وتلقى الرائد عمرو فاروق، رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مخزن تابع لهيئة النظافة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع إمتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

الحماية المدنية حريق الدقي

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