الإثنين 23 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 9 عمال فى انقلاب «ربع نقل» على الطريق الزراعى ببنى سويف

انقلاب ربع نقل
انقلاب ربع نقل
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أصيب 9 عمال، اليوم الإثنين، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق مركز ناصر بني زايد شمال محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية.

و تلقي اللواء طارق مشهور، مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل بطريق مركز ناصر بنى زايد مما أسفر عن إصابة 9 عمال، ووجه على الفور بسرعة نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم نقل 7 مصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى ناصر العام، واثنين آخرين من المصابين إلى مستشفى بنى سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة.

حادث انقلاب سيارة بني سويف

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