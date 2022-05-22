أغرب الأشياء التي حدثت في مدينة ليدز البريطانية.. منها قصة «جون مارشال»

ذكر موقع «leeds-live.co.uk» البريطاني، اليوم الأحد، عن أغرب الأشياء التي حدثت في مدينة ليدز البريطانية على الإطلاق، بالإضافة إلى قصة جون مارشال مؤسس صناعة الكتان في ليدز والذي كان مفتونًا بتجارة الكتان المزدهرة في مصر خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر وكيف كلف ببناء معبد يشبه المعابد المصرية.

وبحسب الموقع، فأن ليدز مدينة نابضة بالحياة ذات تاريخ غني ومستقبل مثير - ولكنها أيضًا موطن غريب ورائع، وبها بعض القصص الرائعة لترويها، من اللعنة التي وضعت على أرض منزل ليدز يونايتد إلى الأغنام التي ترعى بشكل عرضي على طعام مصنع في وسط المدينة وحتى الوقت الذي كاد فيه هاري هوديني أن يموت أمام جمهور مطمئن في Leeds City Variety.

وأضاف، أنه من أغرب الأشياء التي حدثت في المدينة منها قيام ليدز ببناء معبدها المصري الخاص بها، وتم بناء Leeds Temple Works في هولبيك عام 1836، وقد اشتهرت بابتكاراتها، وتم تصميم الأعمال على شكل معبد مصري، وتضم أكبر غرفة في العالم وأول مصعد هيدروليكي، حيث تم استخدامه لنقل الأغنام إلى السطح.

وتم تكليف Temple Works من قبل جون مارشال، مؤسس صناعة الكتان في ليدز، وكان مفتونًا بتجارة الكتان المزدهرة في مصر خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ، لذلك أرسل زميلًا إلى شمال إفريقيا لدراسة ممارساتهم.

ويتشابه تصميم Temple Works ، مع 18 نافذة كاملة الارتفاع و18 عمودًا وكورنيش متدلي، بشكل ملحوظ مع المعابد المصرية وأنتايوبوليس وحورس.

وكان العشب موجودًا لجلب الرطوبة إلى المصنع ومنع صناعة الكتان من الجفاف. للأسف ، لم يبق أي خروف أو عشب على السطح، لأنه مهجور ولكن في تطور مثير ، من المقرر أن يصبح المنزل الجديد للمكتبة البريطانية في شمال إنجلترا.

ويحتاج إلى أعمال تجديد عاجلة لكن مجلس مدينة ليدز يقول إن الموقع يمكن أن يكون جاهزًا للعمل بحلول عام 2028.

ومن الأشياء الغريبة لعنة Elland Road "الغجرية"، وهي حكاية غريبة أخرى، هذه المرة تتعلق بأرض ملعب ليدز يونايتد ، طريق إيلاند، ففي عام 1971 ، أصبح دون ريفي مدير ليدز يونايتد وفريق من الفريقين الآخرين مقتنعين تمامًا أنه بسبب التشغيل السيئ ، شهد الملعب لعنة "غجرية" عليه.

وكان مصرًا على أن مجموعة من المسافرين ألعنوا على الملعب بعد نقلهم من الموقع الذي بني عليه، لضمان حصول فريقه على اللون الأخضر، وارتدى بدلة زرقاء محظوظة لجميع المباريات المهمة، حتى عندما بدأت في الانهيار، ويقال إنه حمل قدم الأرانب إلى المخبأ.

وكان يعتقد أن مجموعة من الغجر كانت غاضبة من إجبارهم على الابتعاد عن الأحراش، حيث تم بناء الملعب في تسعينيات القرن التاسع عشر، ووضعوا عليه علامة سداسية قبل مغادرتهم.

وبحسب روايات مختلفة، فقد دخلت أرض الملعب وخدشت العشب وألقت بعض البذور على الأرض. ثم سارت إلى جميع الزوايا الأربع للملعب وفعلت الشيء نفسه، قبل أن تخبر ريفي، وهي تتناول كوبًا من الشاي، أن اللعنة قد رُفعت.

ومن الأشياء الأخرى هو الوقت الذي لعب فيه جيمي هندريكس حفلة في كنيس قديم، ويمكن القول إن جيمي هندريكس واحد من أفضل عازفي الجيتار في كل العصور، فقد شرف مدينة ليدز بطريقة غير عادية إلى حد ما، ولعب هندريكس أول حفلة ليدز له في كنيس تم تحويله في تشابلتاون.

وأقيمت الحفلة على أقل من 10 أشخاص وفي الليلة السابقة، أغلقت شرطة غرب يوركشاير حفلة مزدحمة في نادٍ في إلكلي.

الأشياء الغربية الأخر منها حضور بافالو بيل سيرك الغرب المتوحش إلى المدينة، وجاء بوفالو بيل ، الجندي الأمريكي الأسطوري، وهو صائد البيسون ورجل الاستعراض إلى ليدز مرة واحدة، بعد الفترة التي قضاها في جيش الاتحاد خلال الحرب الأهلية الأمريكية، قام بعد ذلك بتشكيل عرض سيرك لنفسه ولزملائه من حاملي السلاح.

ويمكننا أن نقول إنه لم يكن أي منا موجودًا عندما جاء سيركه إلى ليدز ، كما كان في عام 1903. قام بيل بأداء الحيل والاستعراضات في حقول كارديجان في كيركستال وقيل إنه دخل في قتال قليلاً في حانة محلية.

ومن الأشياء الأخرى كيف كاد أن يموت فيه هاري هوديني في ليدز، وكان على مساعده أن ينقذ هاري هوديني عندما حدث خطأ فادح في عام 1911.

وقام الساحر الشهير هاري هوديني بأداء عرضه في قاعة سيتي فاريتيس للموسيقى عام 1902، أمام مسرح مزدحم، قام هوديني بأداء حيله التي تتحدى الموت في كثير من الأحيان لجمهور مطمئن.

لقد كانوا غير متشككين لدرجة أنه عندما أحضر بعض العمال من مصنع الجعة Tetley برميل بيرة فارغًا لتحديه للهروب، لم يدركوا أنه في الواقع لا يستطيع الخروج.

وكان هوديني قد أجرى الحيلة عدة مرات من قبل، ولكن بسبب تكتل نقطة الإنطلاق ، لم يفعلها أبدًا مع البيرة. تسبب الغاز من الجعة في أن يصبح هوديني في حالة سكر وفقد الوعي، ولحسن الحظ ساعده مساعده على الخروج ومن المحتمل أن ينقذ حياته.