هل ينتقل جدرى القرود عبر الهواء؟.. الصحة توضح

قالت وزارة الصحة والسكان إن الفيروس المتسبب في جدري القرود قريب جدًا من الفيروس المسبب للجديري الذى يصيب الإنسان، ولكنه أقل فتكًا وأقل قابلية للانتقال.

وقالت وزارة الصحة والسكان: «تم اكتشاف مرض جدرى القرود لأول مرة فى قرد المختبرات عام 1958 ومن هنا جاءت تسمية المرض بجدرى القرد».

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن الفيروس مستوطن بغرب ووسط إفريقيا ونادرًا ما يصل إلى قارات أخرى وعندما يحدث ذلك فإن حالات تفشى المرض تكون قليلة للغاية ويتم قياسها بأرقام فردية.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: «فيروس جدرى القرود مشابه لطبيعة فيروس كورونا والأخير كان غير معروف تمامًا عند ظهوره لأول مرة ولا ينتقل عبر الهواء لمسافات طويلة ولكن عن طريق مخالطة المصابين» وتابعت: «جدري القرود معروف ولدينا خبراء فى التعامل مع حالاته».

وأضافت: «جدرى القرود لا ينتشر بسهولة ولا ينتقل عبر الهواء لمسافات طويلة، ولكن عن طريق مخالطة المصابين بالفيروسات لفترات طويلة وهو ما يرجح عدم تحوله لجائحة، وقالت: «يسبب المرض أعراضًا تشمل ارتفاع درجة الحرارة والطفح الجلدى».