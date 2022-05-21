السبت 21 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

دفاع «طبيب الكركمين» يدفع ببطلان إجراءات القبض ويطالب بالبراءة

محكمة
محكمة
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دفع محامي طبيب الكركمين أحمد أبو النصر أثناء نظر الاستئناف المقدم منه على حكم حبس موكله سنتين ببطلان إجراءات القبض والتفتيش الواقعين على المتهم، وكذلك بطلان الدليل المستمد منهما وذلك لانعدام ذلك الأمر وزوال أي أثر له وعدم الاعتداد به قانونًا ،لحصول القبض والتفتيش بعد إحالة القضية إلى المحكمة وانحسار يد النيابة عنها.

وبدأت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية منذ قليل، نظر ثاني جلسات استئناف طبيب الكركمين أحمد أبوالنصر على حكم حبسه سنتين وتغريمه 100 ألف.

وفي 29 مارس الماضي، قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بالحبس سنتين لأحمد أبوالنصر طبيب الكركمين وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، بتهمة بيع مواد طبية مجهولة المصدر ومخالفة الاشتراطات الصحية.

وأحالت النيابة العامة أحمد أبوالنصر الشهير بطبيب الكركمين وآخر معه إلى محكمة الجُنح الاقتصادية المختصة في السابع من شهر فبراير الماضي؛ لطرحهما وعرضهما للبيع أغذية ونباتات مغشوشة، ومستحضرات ومستلزمات طبية لم يصدر قرار من وزير الصحة أو أي جهة معنية أخرى بتداولها مع علمهما بذلك، وفتحهما مكتبًا للدعاية الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية بغير ترخيص.

مستأنف القاهرة ـ طبيب الكركمين أحمد أبو النصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

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