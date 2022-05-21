السيسى: نسعى لتطبيق تجربة زراعة الدلتا على مدار 500 سنة فى الصحراء خلال 5 سنوات

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الهدف من حديثه خلال افتتاحات ومتابعة المشروعات هو توضيح حقيقة الأمور، ضاربا مثلا بالبنية الأساسية، مشيرا إلى أن مشروع «مستقبل مصر» للإنتاج الزراعي يحتاج وحده 1250 ميجاوات من الكهرباء.

وأكد الرئيس، خلال افتتاح مشروع «مستقبل مصر» للإنتاج الزراعي، أن اهتمام الدولة بالبنية الأساسية خلال السنوات السبع أو الثماني الماضية أتاح اليوم توفير الكهرباء لهذا المشروع الهام، حيث نتحدث عن إضافة 2.5 مليون فدان تمثل 25% من إجمالي مساحة الأراضي الزراعية في مصر على مدى آلاف السنين، وهذا ما يتعلق بهذا المشروع فقط، بالإضافة إلى توفير الكهرباء اللازمة للمنازل والمستشفيات التي كانت تعاني من قبل من انقطاع متكرر للكهرباء على مدار اليوم.

وفنّد الرئيس السيسي ما يتردد من دعوات بإعادة ترتيب الأولويات، قائلا: «إننا لا نتحدث عن رفاهية بل عن عناصر مهمة، وبالتالي لا يمكن أبدا عندما نتحدث في بناء مشروع هام مثل مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، وأيضا الموجود في توشكي، أن أترك الأولويات من كهرباء وطرق وخلافه لمرحلة متأخرة»، مشيرا إلى أنه يتم حاليا رفع كفاء وتوسعة طريق الضبعة، داعيا إلى ضرورة تحري الدقة فيما يتم تناوله بشأن المشروعات الكبرى التي لم يكن من الممكن تأخير تنفيذها.

وتطرق الرئيس إلى تطوير شبكات الكهرباء والمياه والطرق وعناصر أخرى في الريف المصري ضمن مشروع «حياة كريمة»، والذي كنا نقدر تكلفته بما يتراوح ما بين 800- 900 مليار جنيه، ومع ارتفاع الأسعار قد تصل إلى تريليون جنيه.

وأضاف: «نحن ننفق على 10 ملايين فدان لتحسين مستوى معيشة الناس، وهو الأمر الذي لم يتم خلال السنوات الماضية، بتكلفة تصل إلى تريليون جنيه، وبالتالي ما يتم إنفاقه ليس بالكثير من أجل الزراعة وإقامة شبكات كهرباء وطرق وتسوية الأرض ومد شبكات الري والترع، وما تم في مصر خلال 400- 500 سنة لزراعة أراضي الدلتا نريد الآن أن نحققه في 4 أو 5 سنوات في الصحراء، وبالتالي فإن ما يتم إنجازه هو أمر عظيم».

ودعا الرئيس السيسي، مجددا، إلى ضرورة عدم الخوض في مشروعات أخذت حقها من الدراسة من قبل متخصصين وتبلورت في سياق فكري وعلمي وتخطيطي شامل لتحقيق الأهداف المرجوة على أساس واضح.

وفيما يتعلق بمطالبة البعض بالتركيز على التعليم بدلا من إنفاق هذه الأموال الطائلة على مشروعات البنية الأساسية، قال الرئيس السيسي: «إن الأولوية للتعليم هي مسألة مهمة جدا، ولكن لم يكن من الممكن توجيه كل موارد الدولة على مدى 15 عاما للتعليم فقط رغم أولويته، لأن الناس لم تكن لتتحمل غياب الخدمات وضعف البنية التحتية من كهرباء وطرق وعدم شق ترع وإقامة مشروعات للإنتاج الغذائي».

وأكد الرئيس أن ما يتم إنجازه على مستوى الدولة ليس قائما على هوى شخصي وإنما هو نتيجة عمل لجان من المتخصصين لوضع تصورات شاملة وتحقيق أهداف على أسس واضحة.