الجمعة 20 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مجموعة طلعت مصطفى تطرح وحدات تسليم فوري للحجز في "الرحاب ومدينتي" بالتقسيط على 25 سنة

جريدة الدستور
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بأطول فترة سداد حتى 25 عاما، أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة عن طرح وحدات استلام فوري كاملة التشطيب في الرحاب ومدينتي بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .

وأكد موقع الشركة إتاحة شراء الوحدات من خلال مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري.

وانه للحجز والاستعلام يرجي زيارة موقع الشركة
https://nuca.tmg.com.eg/  أو بالإتصال على الخط الساخن 19691.

وسيتم فتح باب الحجز  يوم 22 مايو الجاري

كما يمكن متابعة التفاصيل الجديدة عبر حساب الشركة على موقع انستجرام 👇👇
shorturl.at/iDIOR

أو من خلال الصفحة الرسمية على فيس بوك:
https://fb.watch/d7lrgZH3sn/

طلعت مصطفى الرحاب مدينتي هيئة المجتمعات

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

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