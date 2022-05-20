مجموعة طلعت مصطفى تطرح وحدات تسليم فوري للحجز في "الرحاب ومدينتي" بالتقسيط على 25 سنة
بأطول فترة سداد حتى 25 عاما، أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة عن طرح وحدات استلام فوري كاملة التشطيب في الرحاب ومدينتي بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .
وأكد موقع الشركة إتاحة شراء الوحدات من خلال مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري.
وانه للحجز والاستعلام يرجي زيارة موقع الشركة
https://nuca.tmg.com.eg/ أو بالإتصال على الخط الساخن 19691.
وسيتم فتح باب الحجز يوم 22 مايو الجاري
كما يمكن متابعة التفاصيل الجديدة عبر حساب الشركة على موقع انستجرام 👇👇
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