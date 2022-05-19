الجمعة 20 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

الجدول بحاجة لتعديل.. تردد قناة كراميش للأطفال على قمر نايل سات

كراميش
كراميش
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يبحث الكثير من عاشقي ومحبي قنوات الأطفال وأفلام الكرتون عن تردد قناة كراميش للأطفال على قمر نايل سات، حتى يستمتعون مع أطفالهم بأوقات مسلية أمام شاشات التلفزيون، ويعد تردد قناة كراميش للأطفال على قمر نايل سات، من أكثر الترددات بحثًا على محركات البحث العالمية وعلى رأسها "جوجل".

وتستعرض "الدستور" لقرائها من خلال ذلك التقرير تردد قناة كراميش للأطفال على قمر نايل سات، بعد أن حدثت قناة كراميش ترددها لأكثر من أربع مرات متتالية خلال العام.

 

تردد قناة كراميش للأطفال على قمر نايل سات

 

القمر الصناعينايل سات
التردد 11084
الاستقطابرأسي
معدل الترميز27500
عامل تصحيح الخطأ5/6
القمر الصناعينايل سات
التردد10815
الاستقطابأفقي
معدل الترميز27500
عامل تصحيح الخطأ5/6
القمر الصناعي عرب سات
التردد 11390
معدل الترميز27500
الاستقطاب  أفقي
عامل تصحيح الخطأ5/6

 

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برامج قناة كراميش 2022 

تقدم قناة كراميش 2022 العديد من البرامج الترفيهية للأطفال لتنمية ثقافتهم العقلية، وتعليم القيم والمهارات الذهنية منها:

  1. برامج كراميش التلفزيونية.
  2. برنامج كركبة.
  3. برنامج سايلنت.
  4. برنامج سهران.
  5. برنامج شمة هوا.
  6. برنامج سيبك من أساليبك.

وتحظى قناة كراميش بمتابعة كبيرة من الأسر العربية وخاصة في مصر والأردن، إلى جانب الكثير من البيوت العربية، وتتميز القناة بمطربين مثل موسى مصطفى، ومجاهد هشام، وأحمد المنصوري، محمد عدوي، عبدالقادر صبحي وغيرهم، بالإضافة إلى عدد من الرسوم المتحركة والأغاني.

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أهداف قناة كراميش 2022 للأطفال

وتحرص إدارة قناة كراميش على توفير القيم السليمة لجميع الأطفال من جميع الأعمار، كما تعمل إدارة القناة على تقديم محتوى ترفيهي للأطفال من سن 3 إلى 10 سنوات. 

وتتميز قناة كراميش برسوم كرتونية عربية وعالمية، وكذلك أغاني دينية، وتهدف قناة كراميش إلى غرس الأخلاق والقيم الإسلامية الصحيحة في نفوسهم، والقيم السليمة، والأعمال الصالحة التي يجب أن يتعلمها الأطفال ويمارسونها عندما يكونون صغارًا.

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