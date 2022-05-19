إخلاء سبيل متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية بتدابير احترازية

أخلت محكمة الجنايات المختصة، سبيل متهمين بتدابير احترازية، احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تُجرى معهما بمعرفة النيابة العامة في اتهامهما بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات، على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 277 لسنة 2019.

ونسبت النيابة إليهما ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

يذكر أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطهما في جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين، بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومي للبلاد.