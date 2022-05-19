طلب تحريات المباحث فى إصابة شاب إثر حادث تصادم بالسلام

أمرت نيابة السلام بالاستعلام عن الحالة الصحية لشاب أصيب بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بمدينة السلام، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغًا من الخدمات الأمنية في مدينة السلام، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شاب للطريق بمدينة السلام صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط مالك السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.