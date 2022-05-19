الخميس 19 مايو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعرف على موعد إجازة المولد النبوى الشريف 2022

المولد النبوى الشريف
المولد النبوى الشريف
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تحتفل الأمة الإسلامية بذكرى مولد النبي محمد في 12 ربيع الأول، من كل عام، ولاحتفال مصر بالمولد النبوي طقوس خاصة جعلته أكثر تميزًا، وهو تداول قطع حلوى على شكل دمى للأطفال، غالباً ما ترتدي دمى الحلوى ملابس القماش أو حتى تحمل أكورديون مصنوع من الورق، وبيع حلوى صنعت خصيصًا للمولد النبوي.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2022

ويحين موعد إجازة المولد النبوى ٢٠٢٢، يوم السبت الموافق ٨ أكتوبر، وسوف يتم منح إجازة المولد النبوي، يوم ١٤ أكتوبر  2022، وفقاً لقرار مجلس الوزراء.

وتجيز دار الإفتاء المصرية احتفال المصريين بمناسبة المولد النبوي قائلة إنه ليس بدعة، ونشرت حديثا شريفا يشير إلى جواز الاحتفال به، فعَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ؟ قَالَ: «إِنَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي وُلِدْتُ فِيهِ، وَأُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ» ويعد هذا الحديث أصل في الاحتفال والاهتمام بالمولد النبوي.

إجازة العاملين بالحكومة والقطاع الخاص

ويحصل العاملون في القطاع الحكومي والقطاع الخاص على إجازة رسمية خلال احتفال المولد النبوي الشريف، ويتم ترحيل إجازة المولد النبوي من يوم ٨ أكتوبر إلى ١٤ أكتوبر حسب تعليمات مجلس الوزراء بترحيل كافة الإجازات الرسمية للدولة إلى يوم الخميس. 
ويحصل العاملون في القطاع الخاص على إجازة في المولد النبوي الشريف مدفوعة الأجر.

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