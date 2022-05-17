محافظ الوادي الجديد يتفقد مركز بحوث الصحراء بالخارجة

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، مركز بحوث الصحراء بالخارجة التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمقام على مساحة ٢٠ فدانا، ترافقه الدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ والدكتور مجد المرسي مدير عام الزراعة بالمحافظة.

محافظ الوادي الجديد بإحدي الصوب الزراعية

وأشاد الزملوط بالنماذج الإرشادية المنفذة للزراعة المحمية وأصناف النخيل، موجهًا بالتوسع في زراعة المحاصيل الجديدة والأصناف عالية الجودة وتنفيد برامج إرشادية لتدريب المزارعين وطلاب كلية الزراعة لنشر ثقافة الزراعات المستحدثة.

هذا وتضم المزرعة الملحقة صوب لإنتاج الكنتالوب والخيار والطماطم وشتلات الأعلاف.

محافظ الوادي الجديد بإحدي الصوب الزراعية

وتابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، أعمال الإنشاءات بمجمع المصالح الحكومية المميكن الجاري إنشاءه شمال مدينة الخارجة، ترافقه الدكتور حنان مجدي نائب المحافظ والدكتور ياسر محمود رئيس المركز والمهندس عادل عمر مدير عام الإسكان والمهندس محسن مغربي مدير عام الطرق بالمحافظة.

مركز بحوث الصحراء

ووجه بالبدء في أعمال رصف الطرق الداخلية والإنتهاء من أعمال واجهات المباني الرخامية وإعداد التصميمات الداخلية لقاعة المؤتمرات الرئيسية وتجهيزها، وسرعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات بمباني البنوك والمول التجاري مع الحفاظ على تناسق التصميم بين مباني الجهات المختلفة.

كما تفقد المحافظ حديقة ٣٠ يونيو بالخارجة، موجهًا بالصيانة الدورية للألعاب المائية وحمام السباحة والملاعب الرياضية وتوفير كافة الخدمات اللازمة لرواد الحديقة من مطاعم واستراحات.

وصرح اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بالبدء في أعمال تطوير منطقة عين بشارة غير المخططة بمدينة الخارجة، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة وصندوق التنمية الحضرية لتطوير المناطق غير المخططة بتكلفة ٦.٨ مليون جنيه.

وأوضحت المهندسة إيمان حسين مدير وحدة تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة، أن الأعمال تضم إحلال شبكات الصرف الصحي وإزالة مباني الخطورة الداهمة ودهان واجهات المباني واستبدال شبكات الصرف الصحي الفخار بشبكات جديدة تتناسب مع التوسعات المستقبلية واستخدامات المواطنين بالمنطقة.