الأحد 15 مايو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مانشستر سيتى يتفاعل مع «تريند أبوالهول» بطريقته الخاصة

جريدة الدستور
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تفاعل الحساب الرسمي لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي على «فيس بوك»، مع شائعة تغميض الأثر المصري تمثال أبوالهول لعينيه، التي شغل الملايين اليوم.

ونشر صورة للبطولات التي حققها هذا الموسم، وكتب: « يبدو أن أبوالهول اكتفى برؤية هذه العظمة». 

وتعادل مانشستر سيتي من مضيفه وستهام يونايتد، في المرحلة 37 قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتهى شوط اللقاء الأول بتأخر مانشستر سيتي صفر-2، إلا أن لاعبي الفريق قدموا أداء مغايرا في الشوط الثاني من اللقاء، الذي انتهى بالتعادل 2-2.


وسجل غارود بوين لاعب وستهام هدفين في الشوط الأول، لكن جاك غريليش قلص الفارق لسيتي في بداية الشوط الثاني، قبل أن يدرك فلاديمير سوفال التعادل لحامل اللقب بطريق الخطأ في مرماه.

ورفع سيتي المتصدر رصيده من النقاط إلى 90 من 37 لقاء، مقابل 86 نقطة لملاحقة ليفربول الذي لعب 36 مباراة، وكان يأمل تعثر حامل اللقب بالخسارة.

 

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