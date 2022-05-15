المعمل الجنائى يعاين حريق مخزن الحوامدية

أجرى خبراء المعمل الجنائي بأمن الجيزة، معاينة لمخزن اندلع به حريق بطريق أبوصير في الحوامدية، لبيان سبب الحريق وحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت به، وبيان توافر اشتراطات السلامة والأمان به من عدمه.

كما تم الاستماع لأقوال مالك المخزن والعاملين به، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى عدم وجود شبهة جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لانتداب المعمل الجنائي لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق بمخزن بطريق أبوصير في الحوامدية، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمت محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.