السبت 14 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدولار اليوم السبت 14 مايو 2022 في البنوك المصرية والأجنبية

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يبحث المواطنون وكبار التجار ورجال الأعمال خلال تلك الفترة عن سعر الدولار اليوم السبت 14 مايو 2022 في نهاية التعاملات اليومية، وذلك حتى يتثنى لهم استيراد المنتجات التي يحتاجها السوق المصري من الخارج، بالإضافة إلى ارتباط سعر الدولار بسعر الذهب في مصر.

سعر الدولار اليوم السبت

حيث شهد السوق المصرفي في مصر استقرارا في سعر الدولار اليوم السبت 14 مايو 2022، في تعاملات هادئة بشركات الصرافة، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك في مصر التي تكون يومي الجمعة والسبت.

وتستعرض "الدستور" لقراءها من خلال ذلك التقرير سعر الدولار اليوم السبت 14 مايو 2022.

سعر الدولار اليوم السبت 14 مايو 2022

البنكسعر البيعسعر الشراء
المركزي المصري18.3818.26 
الأهلي المصري18.34 18.28 
بنك مصر18.34 18.28 
قناة السويس 18.36 18.26 
المصري الخليجي18.36 18.30
الأهلي الكويتي18.36 18.29 
مصرف أبوظبي الإسلامي18.42 18.35 
بنك الإسكندرية18.29 18.36
العربي الأفريقي الدولي18.3618.26 
ميد بنك MIDBANK18.36 18.26 
بنك HSBC18.3618.26 
كريدي إجريكول18.32 18.42 
بنك المشرق18.42 18.32 
بنك التنمية الصناعية IDB18.36 18.26 
العقاري المصري العربي18.36 18.26
المصرف العربي الدولي18.36 18.26 
أبوظبي الأول18.36 18.26 
الكويت الوطني NBK 18.36 18.26 
بنك التعمير والإسكان18.4018.30
المصرف المتحد18.36 18.26

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ويساهم وجود بنك رقمي في رفع مستوى وصول الأفراد والشركات الصغيرة في الحصول على الخدمات المالية والمصرفية، بتكلفة أقل وسرعة أكبر دون أي قيود زمنية أو مكانية أو إجرائية.

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