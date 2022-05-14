سعر الدولار اليوم السبت 14 مايو 2022 في البنوك المصرية والأجنبية

يبحث المواطنون وكبار التجار ورجال الأعمال خلال تلك الفترة عن سعر الدولار اليوم السبت 14 مايو 2022 في نهاية التعاملات اليومية، وذلك حتى يتثنى لهم استيراد المنتجات التي يحتاجها السوق المصري من الخارج، بالإضافة إلى ارتباط سعر الدولار بسعر الذهب في مصر.

سعر الدولار اليوم السبت

حيث شهد السوق المصرفي في مصر استقرارا في سعر الدولار اليوم السبت 14 مايو 2022، في تعاملات هادئة بشركات الصرافة، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك في مصر التي تكون يومي الجمعة والسبت.

وتستعرض "الدستور" لقراءها من خلال ذلك التقرير سعر الدولار اليوم السبت 14 مايو 2022.

سعر الدولار اليوم السبت 14 مايو 2022

البنك سعر البيع سعر الشراء المركزي المصري 18.38 18.26 الأهلي المصري 18.34 18.28 بنك مصر 18.34 18.28 قناة السويس 18.36 18.26 المصري الخليجي 18.36 18.30 الأهلي الكويتي 18.36 18.29 مصرف أبوظبي الإسلامي 18.42 18.35 بنك الإسكندرية 18.29 18.36 العربي الأفريقي الدولي 18.36 18.26 ميد بنك MIDBANK 18.36 18.26 بنك HSBC 18.36 18.26 كريدي إجريكول 18.32 18.42 بنك المشرق 18.42 18.32 بنك التنمية الصناعية IDB 18.36 18.26 العقاري المصري العربي 18.36 18.26 المصرف العربي الدولي 18.36 18.26 أبوظبي الأول 18.36 18.26 الكويت الوطني NBK 18.36 18.26 بنك التعمير والإسكان 18.40 18.30 المصرف المتحد 18.36 18.26

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مصر تعلن طرح رخص للبنوك الرقمية

وكان تقدم 5 بنوك للحصول على الرخصة الرقمية، لضمان الاستمرارية والمنافسة ومواكبة التطورات العالمية.

ويوجد نحو 400 بنك رقمي على مستوى العالم، وهو الأمر الذي ساهم في توفير الكثير من النفقات سواءً على مستوى البنوك أو العملاء، على حد سواء.

وتعمل البنوك الرقمية على دعم منظومة الشمول المالي، وتعد تجربة مصرفية أفضل وأكثر سرعة ومرونة وتكلفة وجهد ووقت أقل.

ويساهم وجود بنك رقمي في رفع مستوى وصول الأفراد والشركات الصغيرة في الحصول على الخدمات المالية والمصرفية، بتكلفة أقل وسرعة أكبر دون أي قيود زمنية أو مكانية أو إجرائية.