أسعار الأضاحى 2022.. ارتفاع سعر الضانى والأبقار

يبحث المواطنون خلال تلك الفترة عن أسعار الأضاحي 2022، وذلك بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى 2022، الذى يحل بعد 56 يومًا من الآن، ويستعد المواطنون لشراء الأضحية المناسبة حسب ميزانية كل شخص.

ويفضل الكثير من المسلمين شراء الأضحية ممثلة في هيئة خروف أسوة بسيدنا إبراهيم عليه السلام عندما فدى الله ابنه اسماعيل بكبش عظيم، وتختلف أسعار الأضاحي بين محافظة وأخرى، ولكن هناك من يفضل أن يضحي بناقة أو جاموس وأبقار حتى يكون اللحم وفير ويستطيع توزيع الكثير من اللحوم على الفقراء والمحتاجين.

وترصد "الدستور" لقرائها من خلال ذلك التقرير أسعار الأضاحي 2022.

أسعار الأضاحى 2022

اختلفت أسعار أضاحي 2022 في السوق المصرية حسب تجار المواشي في منطقة وأخرى، وحسب نوعها إذا كانت أبقارا أو أغناما.

ويصل سعر الأبقار ما بين 20 و25 ألف جنيه، وذلك حتى تكون جائزة كأضحية، وتراوحت أسعار الأضاحي 2022 للأغنام، ما بين 3600 جنيه وحتى 5400 جنيه، والماعز بين 3500 جنيه وحتى 4500 جنيه حسب الحجم والجودة.

وفي الوقت الراهن شهدت الأسواق إقبالا ضعيفا من قبل المواطنين على الشراء، حيث يرتفع الإقبال على شراء الأضاحي قبل عيد الأضحى 2022 بعدة أيام أو أسابيع قليلة.

وتصل الأسعار إلى ذروتها قبل عيد الأضحى 2022 بأيام، نظرًا للإقبال الشديد من قبل المواطنين على شراء الأضاحي.

وأفاد تجار المواشي بأن الارتفاع الجنوني لأسعار الأعلاف هو السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الأضاحي 2022، وتراوح سعر كيلو اللحم البقري القائم بين 70 و75 جنيهًا، بينما وصل سعر كيلو الضأن البرقي إلى 90 جنيهًا، والفلاحين بين 75 و78 جنيهًا.

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موعد عيد الأضحى 2022 فى مصر

يوافق عيد الأضحى 2022 يوم 10 ذي الحجة بعد انتهاء وقفة يوم عرفات، الموقف الذي يقف فيه الحجاج المسلمون لتأدية أهم مناسك الحج، وينتهي يوم 13 ذي الحجة.

وفقا للحسابات الفلكية يكون موعد عيد الأضحى 2022، بالتقويم الميلادي يوم السبت الموافق 9 يوليو 2022، وبالتقويم الهجري 10 ذى الحجة 1443، وتكون أيام عيد الأضحى المبارك 2022، 4 أيام حتى يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو 2022، و13 ذي الحجة 1443.

ومن المقرر أن تكون أيام إجازة عيد الأضحى 2022، للموظفين من 8 إلى 12 يوليو 2022.