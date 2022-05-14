السبت 14 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الدفاع يلتقى نظيره بجمهورية تشاد لبحث الأوضاع الإقليمية والدولية

وزير الدفاع يلتقى
وزير الدفاع يلتقى نظيره بجمهورية تشاد
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التقى الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الفريق ركن داوود يحيى إبراهيم، الوزير المنتدب لدى رئاسة المجلس المكلف بالدفاع الوطنى والمحاربين القدامى وضحايا الحرب بجمهورية تشاد، والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا.

وأجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الإفريقية فى ظل الظروف والتحديات الحالية، كذلك التفاهم حول زيادة أوجه التعاون العسكرى والأمنى بين البلدين فى العديد من المجالات.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التى تربط القوات المسلحة المصرية والتشادية فى مختلف المجالات خاصة الدفاعية والأمنية منها، كما أكد على أهمية تنسيق الجهود العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأشاد وزير الدفاع الوطنى بجمهورية تشاد بجهود مصر الداعمة لكافة قضايا القارة الإفريقية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار بها وتحقيق طموحات وتطلعات شعوب القارة، معربًا عن تطلعه لمزيد من التنسيق فى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والتشادية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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