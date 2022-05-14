سعر الجنيه الذهب اليوم فى مصر يتجاوز 8920 جنيهًا

شهد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر اليوم ارتفاعًا واضحًا، ووصل سعره إلى 8920 جنيهًا، مقارنة بسعره الخميس المنصرم وحيث سعر الجنيه الذهب اليوم فى مصر نحو 7841 جنيها.

وشهدت أسعار الذهب وسعر الجنيه الذهب اليوم فى مصر ارتفاعات غير مسبوقة منذ فبراير الماضي كما شهدت أسعار الذهب عالميًا نفس الارتفاعات الكبيرة بالتزامن مع الأحداث السياسية التي يشهدها العالم بدءًا من الحرب الروسية الأوكرانية، واتجاه الولايات المتحدة الأمريكية لرفع سعر الفائدة أكثر من مرة لتواجه التضخم الناتج عن هذه الأحداث، بالإضافة إلى تداعيات جائحة كورونا التي انتشرت في بداية 2020 ومازال يعاني منها العالم حتى الآن.

تحديث يومي.. أسعار الذهب اليوم السبت 14-5-2022

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت، تراجعًا بمقدار 15 جنيهًا، متأثرة بتعاملات البورصة العالمية، وسعر الدولار أمام الجنيه المصري.

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 743 جنيهًا.

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 955 جنيهًا.

كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 115 جنيهًا.

فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1274 جنيهًا.

ارتفاع أسعار الذهب عالميًا

بدأ الارتفاع الكبير في أسعار الذهب عالميًا ومحليًا منذ فبراير المنصوم بالتزامن مع الحرب الروسية الأوكرانية والت يكان لها تأثير سلبي كبير على اقتصاديات العالم، وبدأـت الزيادة بالتحديد في 24 فبراير الماضي بقيمة 27 جنيهًا، وصل سعر الذهب في نفس اليوم إلى 860 جنيهًا لعيار 21، و 737 جنيهًا لعيار 18، وارتفع الطلب على الملاذات الآمنة لتسجل الأسعار العالمية للذهب عند أعلى مستوى في عام عند 1966 دولارًا مقابل 1908 دولارات قبل بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

واستمرت أسعار الذهب في الارتفاع متأثرة بالزيادة العالمية للمعدن النفيس بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، وزاد السعر في مصر بنسبة تتراوح بين 8-10% منذ اندلاع الحرب، وقال إيهاب واصف رئيس شعبة تصنيع المعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية في تصريحات إعلامية، إن أسعار الذهب ارتفعت بنسبة 20% منذ بداية العام، منها حوالي 8% منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، وارتفع سعر الذهب عالميًا ارتفع بقيمة 200 دولار للأوقية بنسبة 10%

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر اليوم والسبائك

سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 8970 جنيهات.

سجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 5575 جنيها.

وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 11150 جنيها.

كما سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 22300 جنيه.