السبت 14 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر جرام الذهب عيار 21 منتصف تعاملات اليوم السبت 14 مايو 2022

الذهب
الذهب
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يبحث المواطنون والكثير من المقبلين على الزواج والخطوبة عن سعر جرام الذهب عيار 21 خلال منتصف تعاملات اليوم السبت 14 مايو 2022، وذلك بعد أن شهدت سوق المعدن الأصفر انخفاضًا جديدًا في أسعار الذهب اليوم السبت 14 مايو 2022.

وشهدت أسعار الذهب اليوم الخميس 14 مايو 2022 انخفاضًا جديدًا خلال منتصف التعاملات اليومية بقيمة 15 جنيهًا، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر1115 جنيهًا للجرام الواحد.

وتستعرض "الدستور" لقرائها خلال ذلك التقرير سعر جرام الذهب عيار 21 منتصف تعاملات اليوم السبت 14 مايو 2022

سعر جرام الذهب عيار 21 منتصف تعاملات اليوم السبت 14 مايو 2022

  • عيار 14 إلى 743 جنيهًا للجرام.
  • وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 956 جنيهًا للجرام.
  • سعر الذهب عيار 21 سجل 1115 جنيهًا للجرام.
  • عيار 24 سجل 1274 جنيهًا للجرام.

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سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 8920 جنيهًا، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21، لذلك يبحث المواطنون عن سعر جرام الذهب عيار 21 منتصف تعاملات اليوم السبت 14 مايو 2022.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنهاية تعاملات أمس إلى نحو 1811.7 دولار للأوقية بتراجع 0.55% مقارنة ببداية التعاملات، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

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أسعار سبائك الذهب اليوم

  • سجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 5650 جنيهًا.
  • وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 11300 جنيه.
  • كما سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جرامًا نحو 22600 جنيه.

 

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 9090 جنيهًا، وتُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعية الذهب، وتختلف من منتج لآخر.

 

أسباب تباين سعر الذهب في السوق المحلية

وتعود أسباب تباين الذهب خلال تلك الفترة لعدة أسباب، منها ارتفاع سعر الدولار في السوق المحلية، وكذلك رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس للمرة الأولى منذ عام 2000، حيث يسعى الاحتياطي لكبح التضخم الذي وصل لأعلى مستوياته في عدة عقود، وتُعد هذه المرة الثانية التي يقوم فيها الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة في عام 2022.

وأقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بنصف نقطة مئوية، لتصل إلى 1%، وهي أكبر زيادة منذ عام 2000، وهو ما يتوافق مع توقعات أغلب المستثمرين.

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