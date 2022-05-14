السبت 14 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يهنئ محمد بن زايد على توليه رئاسة الإمارات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على ثقة شعب الإمارات فى توليه مقاليد الحكم رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعرب الرئيس السيسي عن أطيب التمنيات بالتوفيق لأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد في مواصلة مسيرة التطور والازدهار للشقيقة الإمارات، واستكمال السياسات الرشيدة التي حققها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، امتدادًا لمسيرة الازدهار التي أرساها المغفور له سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وانتخب المجلس الأعلى للاتحاد في الإمارات، اليوم السبت، الشيخ محمد بن زايد رئيسًا للدولة، وذلك في أعقاب وفاة خليفة بن زايد.

 

السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي محمد بن زايد الإمارات خليفة بن زايد رئيس الإمارات

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