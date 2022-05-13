الجمعة 13 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«التحريات» تكشف ملابسات مصرع عامل داخل ورشة نجارة في العجوزة

مصرع عامل
مصرع عامل
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أظهرت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية، في حادث مصرع عامل داخل ورشة نجارة بمنطقة العجوزة، وأجرى رجال المباحث مناظرة لجثة العامل، وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها.

وكان لقى عامل مصرعه خلال عمله بورشة نجارة في العجوزة، صعقا بالكهرباء، وأكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة عدم وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

البداية كانت بتلقي مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع عامل داخل ورشة نجارة بالعجوزة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة بإشراف المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن عامل أصيب بصعق كهرباء خلال عمله بالورشة، كما استمع رجال المباحث لأقوال العاملين بالورشة، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

 

تحريات رجال المباحث الجيزة عدم وجود شبهة جنائية حادث

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