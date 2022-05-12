ضبط قمح محظور تداوله خارج منظومة التوريد بالشرقية

تمكنت إدارة مباحث التموين بالشرقية من القبض على مندوب شركة للحاصلات الزراعية وقائدي سيارتين أثناء سيرهم وبحوزتهم 20.5 طن أقماح محلية محظور تداولها خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلي في الشرقية.

البداية كانت بتلقّي مدير أمن الشرقية إخطارًا من مباحث التموين بالشرقية، يفيد بضبط مندوب شركة للحاصلات الزراعية وقائدى سيارتين أثناء سيرهم بمحافظة الشرقية وبحوزتهم 20.5 طن أقماح محلية محظور تداولها خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلى، ليتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.