الخميس 12 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط قمح محظور تداوله خارج منظومة التوريد بالشرقية

قمح
قمح
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تمكنت إدارة مباحث التموين بالشرقية من القبض على مندوب شركة للحاصلات الزراعية وقائدي سيارتين أثناء سيرهم وبحوزتهم 20.5 طن أقماح محلية محظور تداولها خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلي في الشرقية.

البداية كانت بتلقّي مدير أمن الشرقية إخطارًا من مباحث التموين بالشرقية، يفيد بضبط  مندوب شركة للحاصلات الزراعية وقائدى سيارتين أثناء سيرهم بمحافظة الشرقية وبحوزتهم 20.5 طن أقماح محلية محظور تداولها خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلى، ليتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

إدارة مباحث التموين محافظة الشرقية القبض مندوب شركة قائدى سيارتين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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