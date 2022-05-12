الخميس 12 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

كم سعر إردب القمح 2022 فى محافظات مصر؟

القمح
القمح
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يبحث المزارعون في الوقت الراهن عن سعر إردب القمح 2022 في المحافظات، وذلك بالتزامن مع توريد القمح للصوامع عقب البدء في موسم الحصاد 2022، مطلع شهر أبريل الجاري ويستمر حتى نهاية أغسطس المقبل.

 

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وترتفع عمليات البحث خلال تلك الفترة عن سعر إردب القمح 2022 في المحافظات، وذلك على محركات البحث العالمية وعلى رأسها "جوجل"، بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء بتحديد سعر الإردب قبل موسم حصاد القمح بزيادة قدرها 65 جنيهًا، لذلك يقبل الكثير من أصحاب الأراضي الزراعية وموردي القمح على البحث عن سعر إردب القمح 2022.

ويستعرض "الدستور" لقرائه من خلال ذلك التقرير سعر إردب القمح 2022 في المحافظات.

سعر إردب القمح 2022 

شهد سعر إردب القمح هذا العام ارتفاعًا عن أسعار العام الماضي، وذلك بعد أن أعلن مجلس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عن زيادة في سعر إردب القمح بقيمة 65 جنيهًا هذا العام وحددت أسعار إردب القمح 2022 على النحو التالي.

  • ووصل سعر إردب القمح 885 جنيها وزن 150 كجم بدرجة نقاء 23.5 قيراط.
  • كما سجل سعر إردب القمح 875  جنيها وزن 150 كجم بدرجة نقاء 23 قيراطا.
  • وسجل سعر إردب القمح 865 جنيها وزن 150 كجم بدرجة نقاء 22.5 قيراط.

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الصوامع تستقبل القمح خلال موسم الحصاد

واستقبلت شئون وصوامع القمح في مختلف المحافظات محصول القمح المحلي لهذا الموسم من الفلاحين وموردي القمح على مستوى الجمهورية، حيث حذرت وزارة الزراعة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من التهرب من توريد محصول القمح وفي حال حدوث ذلك سيضع الشخص نفسه تحت طائلة القانون.

وأشار رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إلى أن الفدان يورد هذا العام 12 إردبًا من القمح، حيث تم وضع خريطة شاملة تضم كل المناطق التى يتركز بها زراعة القمح، ويتم صرف قيمة توريد القمح خلال 48 ساعة في أماكن التجميع الموجودة في مختلف مناطق الجمهورية وحدد حافزا ماديا للمزارع الذي يقوم بتوريد أكثر مما هو مسموح ضمن الحد التي وضعته الوزارة.

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طريقة تخزين القمح فى المنزل 2022

توجد عدة طرق لتخزين القمح في المنزل عن طريق البراميل أو العبوات الزجاجية أو البلاستيكية، وذلك من خلال انتقاء الحبوب الكاملة للقمح والسليمة، ووضعها داخل العبوات اللازمة للتخزين، ويجب اختيار العبوات المقاومة للرطوبة لمنع الحشرات من الاقتراب منها وتفريغ العبوات من الهواء لضمان تخزينها لفترة طويلة.

وتتراوح درجة الحرارة في المكان المخزن فيه القمح بين 4.5 و16 درجة مئوية، ويفضل تخزين القمح بعيدًا عن الأرض حتى لا يصاب بالتعفن أو نمو الحشرات، وفحصه بين فترة وأخرى.

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