الأربعاء 11 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحريات تستبعد الشبهة الجنائية فى وفاة أفريقى الجنسية بالوايلى

الامن
الامن
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أنهت أجهزة البحث الجنائي بالقاهرة تحرياتها الخاصة حول واقعة العثور على أجنبي الجنسية بجوار أحد المساجد في منطقة الوايلي، والذي عثر عليه متوفيا بشارع الخازندار وتأكد أن الوفاة طبيعية، لافتة إلى أن المتوفى يدعى م ش يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية، وعثر على جثته داخل أحد المخازن.

كانت عثرت أجهزة الأمن بالقاهرة على جثة شخص يحمل الجنسية الأفريقية بشارع الخازندار بمنطقة الوايلى.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارًا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة بشارع الخازندار بمنطقة الوايلى.

على الفور، انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين أن المتوفى يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية، وقام رجال المباحث بجمع التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كاميرات المراقبة اجهزة الامن البحث الجنائي الدول الافريقية رجال المباحث شرطة النجدة تفريغ كاميرات أجهزة الأمن بالقاهرة

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وائل لطفي

السياسة وأشياء أخرى

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