الحكم على 3 متهمين بخطف وسرقة 4 أطفال بشبرا الخيمة

عاقبت محكمة الدائرة الأولى بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الأربعاء، عامل ومكوجى، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، والسجن المشدد لـ 10 سنوات لعامل آخر، على خلفية اتهامهم بخطف طفلين والاعتداء عليهما تحت تهديد السلاح، وسرقة متعلقات 4 أطفال آخرين بدائرة قسم أول شبرا الخيمة .

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 5722 لسنة 2022 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 281 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، ثبوت الاتهام في حق كل من "محمود ع م"، 30 سنة، عامل، و "أحمد ف أ"، 26 سنة، مكوجى، و"السيد أ أ"، 19 سنة، عامل، حيث قام الأول والثاني بخطف طفلين لم يبلغا سن الـ 18 عاما، بأن اقتادوهما عنوة إلي أحد الأماكن بمنأي عن الناظرين، ومهددين إياهما بإلحاق الأذى بهما، ثم اعتدوا عليهما علي النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين جميعا سرقوا المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالاوراق عبارة عن مبالغ مالية والمملوكة لـ 4 أطفال مجني عليهم، بأن استوقفوهم وقيدوهم وأشهر كل منهم من المتهمين أداة "قطعة من الزجاج"، والمتهم الثالث سلاح أبيض "كتر"، في وجه المجنى عليهم مهددين إياهم بالإيذاء، وتمكنوا بتلك الوسيلة القصرية من الاستيلاء علي متعلقات ومنقولات الأطفال المجني عليهم.