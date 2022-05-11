الأربعاء 11 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد من 3 لـ7 سنوات للمتهمين فى «الرشوة الكبرى» بالبحر الأحمر

محكمة
محكمة
ads

عاقبت محكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة المستشار عبد الجليل مفتاح وعضوية المستشارين أحمد فاروق ومحمد الطحاوي ومحمد القاياتي، بحضور أسامة محروس، وكيل النائب العام، كلا من محمد صلاح، مدير عام قطاع الشركات الكبرى بالبنك الأهلي المصري بالسجن لمدة 7 سنوات وتغريمه 500 ألف جنيه، وأحمد عادل مصطفى، مدير إدارة بقطاع الشركات الكبرى بالبنك الأهلي بالسجن 7 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، وشمل الحكم أيضًا، معاقبة رجل الأعمال محمد سمير السيد بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه 500 ألف جنيه.

كما قررت المحكمة إعفاء مهيب السعيد صاحب مكتب تقييمات واستشارات من العقوبة، لاعترافه بتفاصيل القضية أمام النيابة العامة في قضية الرشوة الكبرى بالبحر الأحمر.

وألقت الرقابة الإدارية القبض على أحد رجال الأعمال صاحب سلسلة فنادق في البحر الأحمر خلال تقديمه رشوة مالية إلى مدير ائتمان في أحد البنوك الشهيرة بإحدى القرى السياحية التي يمتلكها بمدينة الغردقة.

وبعدها قررت النيابة حبس المتهمين على ذمة التحقيقات، مع تجديد الحبس لهم ثم إحالتهم إلى محاكمة الجنائية، إذ جرى تداول القضية لأكثر من جلسة، إلى أن جرى الإفراج عن المتهمين من خلال دفع كفالة مالية على ذمة القضية، وغادر رجل الأعمال المتهم بعدها مصر متجها إلى ألمانيا، إلى أن قررت المحكمة حجز هذه القضية للحكم فيها.

كما كشفت تحقيقات النيابة أن رجل الأعمال المتهم اتفق على تقديم رشوة قدرها 50 ألف دولار إلى مسئول الائتمان في أحد البنوك في القاهرة، من أجل تسهيل فرصة حصوله على قرض من البنك في زمن أقل، وجرى إثبات الواقعة والاتفاق عليها من خلال التسجيلات الصوتية التي تمت من جانب الأجهزة الأمنية المختصة بإذن من النيابة العامة، والتي كشفت أيضا أن العملات كانت أجنبية، وجرى الاتفاق داخل إحدى القرى السياحية التي يمتكلها المتهم.

جنايات البحر الأحمر العقوبة النيابة العامة الرقابة الإدارية رشوة مالية مدينة الغردقة قضية الرشوة الكبرى بالبحر الأحمر

رئيس التحرير

وائل لطفي

فرصة جديدة للجميع

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2022 واستطلاع أسماء الفائزين

أسماء الفائزين في قرعة الحج 2022 على بوابة الحج المصرية بالرقم القومي

أسعار الأرز اليوم عالميا .. سعر شيكارة الأرز وزن 25 كيلو في الأسواق

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى الترم الثانى 2022

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي وحقيقة إيقاف البرنامج

استقرار أسعار الأرز اليوم في السوق المحلي لدى التاجر والمستهلك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

أسرع هدف في الدوري

جلال حمام

المخابرات الأمريكية تحارب الروس في أوكرانيا

د. القس صفوت البياضى

مفهوم صحيح للسلام

جمال رشدي

الحوار الوطنى

زيزيت سالم

لكل دمعة سرها

حسين دعسة

الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة ترتقي شهيدة.. برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين

حسن كامل

الحرب الكلامية لجهلة الإخوان في الاقتصاد

ماجد حبته

مارلين مونرو.. لوحات وأفلام.. وهبد مستمر

صور

إنبي يفوز على الزمالك بثنائية نظيفة في الدوري

أول صور لفتح مقام ومسجد الحسين أمام المصلين والزوار

مؤتمر تقديم إيهاب جلال

محطة تل أبيب

المزيد

مغايرة الحقائق.. ماذا قالت إسرائيل عن استشهاد شيرين أبوعاقلة؟ (فيديو وصور)

قوات الاحتلال تقتحم منزل شيرين أبوعاقلة 

الكويت والعراق يدينان اغتيال الإعلامية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة