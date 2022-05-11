الأربعاء 11 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط أسماك فاسدة في سوهاج

أسماك فاسدة
أسماك فاسدة
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شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملة تموينية مُكبرة على مستوى مراكز محافظة سوهاج، خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية.

وكشف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، أنه تم ضبط 520 كيلو أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بثلاثة مراكز من مراكز محافظة سوهاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُتهمين والمضبوطات.

والبداية تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من ضباط وحدة التموين بمديرية أمن المحافظة، مفادها تمكنهم من تجار أسماك وبحوزتهم 520 كيلو أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأشار المهندس محمد إبراهيم، إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُتهمين والمضبوطات، حيث حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

محمد ابراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة محافظة سوهاج حملة تموينية م كبرة المحافظة

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