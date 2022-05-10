الثلاثاء 10 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعاون بين جامعة عين شمس والشركة المصرية الخليجية استعدادا للمؤتمر الدولى للتغيرات المناخية

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس
ads

وقعت جامعة عين شمس، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون في مجال زراعة نبات الجوجوبا، مع  الشركة المصرية الخليجية لاستصلاح الأراضي الصحراوية، وذلك إيماناً بدور جامعة عين شمس المحوري في القضايا العالمية والإقليمية والمحلية.

وتم التوقيع بحضور السيد الأستاذ الدكتور / محمود المتيني – رئيس جامعة عين شمس والسادة نواب رئيس الجامعة والسادة عمداء كليات (الزراعة – العلوم – الطب – الهندسة – الصيدلة) والسيد المهندس / إسماعيل محمد أحمد – رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الخليجية لاستصلاح الأراضي الصحراوية.

ويهدف البروتوكول الى التعاون العلمي والبحثي في مجال زراعة الجوجوبا في مصر والاستفادة من منتجاتها في تصنيع البتروكيماويات ومستحضرات التجميل واستخراج بعض المواد الفعالة التي تستخدم في المجال الطبي بالإضافة إلى الاستخدام الأمثل لمياه الصرف المعالج والمياه المالحة بحيث تكون جامعة عين شمس بكلياتها المختلفة بيت خبرة في هذا المجال. 

كما تم الاتفاق على قيام الشركة بتقديم (20) منحه لدراسة الماجستير والدكتوراه في هذا المجال، وتتحمل الشركة تكاليف الدراسة والنشر الدولي للأبحاث.

وتطرق البروتوكول الى عمل مشروع مشترك بين الجامعة والشركة لزراعة 100 فدان بالوادي الجديد بنبات الجوجوبا كنموذج بحثي إرشادي.

واتفق الطرفان على تقديم مشروع الجوجوبا كأحد أهداف التنمية المستدامة في مؤتمر المناخ الدولي الذي سوف يعقد بمصر 2022.
ويعتبر الجوجوبا من النباتات الواعدة في مصر والتي تواجه التغيرات المناخية كما انها تساعد على الاستغلال الأمثل لمياه الصرف المعالج بالإضافة الى مقاومتها للملوحة والجفاف.

وقد تم تشكيل فريق عمل من كليات الجامعة المختلفة للبدء في تنفيذ البروتوكول.

رئيس التحرير

وائل لطفي

توسيع قاعدة الحوار

الأكثر قراءة

الآن رابط نماذج الوزارة للصف الرابع الابتدائي 2022 دراسات

الآن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة وزارة التضامن الاجتماعى 2022

اقتحام مخازن نقابة المحامين وسرقة إيصالات مؤمنة للتصديقات على العقود (خاص)

مَن هى مارينا صلاح سركيس التى أشعل خبر وفاتها مواقع التواصل؟

«ابتزاز على بياض».. «مكاتب الديّانة» تسجن النساء بإيصالات أمانة مزيفة (تحقيق استقصائي)

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى الترم الثانى 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هدى العجيمى

عن النقد والنقاد (من تجاربي)

حسين دعسة

كيف نتعرف على الوصاية الهاشمية؟

منى رجب

براعة الروحانيات فى «جزيرة غمام»

محمود خليل

«إخوان» الثمانينيات.. الجهاد فى النقابات وعلى «البسطات»

أحمد سعد زايد

كيف نقتلع جذور الإرهاب؟

ماجد حبته

المنصة.. كاذبون بلا رخصة

محمد رفعت

الإخوان والدولار البداية والنهاية «5»

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

اقطعوا يد الإرهاب

صور

أول صور لفتح مقام ومسجد الحسين أمام المصلين والزوار

مؤتمر تقديم إيهاب جلال

مبارة الأهلي ووفاق سطيف وصورة عبد الوهاب تزين المدرجات

محطة تل أبيب

المزيد

بعد موجة العمليات في إسرائيل.. ما هي استراتيجية حماس؟ وما أهدافها؟

صحيفتان عمانيتان: على المجتمع الدولي التدخل العاجل لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين

مفتى فلسطين: الأقصى للمسلمين وحدهم