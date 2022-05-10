تعاون بين جامعة عين شمس والشركة المصرية الخليجية استعدادا للمؤتمر الدولى للتغيرات المناخية

وقعت جامعة عين شمس، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون في مجال زراعة نبات الجوجوبا، مع الشركة المصرية الخليجية لاستصلاح الأراضي الصحراوية، وذلك إيماناً بدور جامعة عين شمس المحوري في القضايا العالمية والإقليمية والمحلية.

وتم التوقيع بحضور السيد الأستاذ الدكتور / محمود المتيني – رئيس جامعة عين شمس والسادة نواب رئيس الجامعة والسادة عمداء كليات (الزراعة – العلوم – الطب – الهندسة – الصيدلة) والسيد المهندس / إسماعيل محمد أحمد – رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الخليجية لاستصلاح الأراضي الصحراوية.

ويهدف البروتوكول الى التعاون العلمي والبحثي في مجال زراعة الجوجوبا في مصر والاستفادة من منتجاتها في تصنيع البتروكيماويات ومستحضرات التجميل واستخراج بعض المواد الفعالة التي تستخدم في المجال الطبي بالإضافة إلى الاستخدام الأمثل لمياه الصرف المعالج والمياه المالحة بحيث تكون جامعة عين شمس بكلياتها المختلفة بيت خبرة في هذا المجال.

كما تم الاتفاق على قيام الشركة بتقديم (20) منحه لدراسة الماجستير والدكتوراه في هذا المجال، وتتحمل الشركة تكاليف الدراسة والنشر الدولي للأبحاث.

وتطرق البروتوكول الى عمل مشروع مشترك بين الجامعة والشركة لزراعة 100 فدان بالوادي الجديد بنبات الجوجوبا كنموذج بحثي إرشادي.

واتفق الطرفان على تقديم مشروع الجوجوبا كأحد أهداف التنمية المستدامة في مؤتمر المناخ الدولي الذي سوف يعقد بمصر 2022.

ويعتبر الجوجوبا من النباتات الواعدة في مصر والتي تواجه التغيرات المناخية كما انها تساعد على الاستغلال الأمثل لمياه الصرف المعالج بالإضافة الى مقاومتها للملوحة والجفاف.

وقد تم تشكيل فريق عمل من كليات الجامعة المختلفة للبدء في تنفيذ البروتوكول.