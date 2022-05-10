تجديد حبس عاطلين قتلا صديقهما وألقياه فى مصرف بالإسكندرية

قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية، تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بقتل صديقهما بسبب وجود خلافات مع أحدهما، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المواد المخدرة التي ضبطت بحوزتهما.

كما قررت النيابة ندب مصلحة الطب الشرعي لتشريح الجثة، والتصريح بدفن الجثة بعد الانتهاء.

تلقي اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة، بأحد المجاري المائية بطريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي، بدائرة القسم وبها عدة طعنات بالصدر والبطن.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم الي مكان الواقعة، وتم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمان بنطاق محافظتي "الجيزة والإسكندرية"، عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليهما حال تواجدهما داخل سيارة ملاكي خاصة بالأول وبداخلها كمية من مخدر الأيس والأدوات المستخدمة فى تعاطيه.

بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وقررا قيامهما بذلك بسبب وجود خلافات بين أحدهما والمجني عليه، فعقدا العزم على قتله فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.