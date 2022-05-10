تهتم شريحة كبيرة من العاملين في الجهاز الإداري للدولة بموعد صرف مرتبات شهر مايو 2022، ما يجعلها الأكثر بحثاً خلال الأيام القليلة الماضية على محرك البحث "جوجل"، وتقدم "الدستور" ضمن خدماتها للقراء التفاصيل اللازمة حول موعد صرف مرتبات شهر مايو.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2022

وكشفت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر مايو 2022، والتي من المفترض أن تصرف لـ66 جهة حكومية خلال يومين، حيث يصرف لـ33 جهة يوم الإثنين 23 مايو الجاري، فيما يصرف 33 جهة المتبقية في يومي 25 و26 مايو الجاري، وإليكم بالتفصيل هذه الجهات.

صرف مرتبات شهر مايو الجاري

وجاءت 33 جهة ضمن جدول وزارة المالية لصرف مستحقاتهم يوم 23 من الشهر الجاري وهي:

وزارة الداخلية، ووزارة الأوقاف، ووزارة الثقافة، ووزارة الآثار، ووزارة الإسكان، وزارة الصحة، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التموين، ووزارة النقل، والاتصالات، ووزارة القوى العاملة، ووزارة الإنتاج الحربي، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الطيران المدني، وزارة البيئة، وزارة السياحة، وزارة البترول، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة قطاع الأعمال العام، وشئون مجلس النواب، والجهات التابعة لهذه الوزارات و والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.

موعد صرف مرتبات شهر مايو للجهات الحكومية

كما يتم صرف مرتبات باقي الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية المتبقية يوم 24 مايو الجاري وهي كالآتي:

التربية والتعليم، وزارة الخارجية، وزارة الشباب والرياضة، وزارة المالية، وزارة التعليم العالي، وزارة التنمية المحلية، وزارة العدل، وزارة الكهرباء، وزارة التخطيط، وزارة الاستثمار، وزارة التعاون الدولي، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة الموارد المائية والري، وكذلك الجهات التابعة للوزارات المذكورة أعلاه وأيضا المصالح والهيئات العامة والخدمة وكذلك الاقتصادية و المديريات الخدمات بالمحافظات التربية والتعليم، والزراعة، والطب البيطري، والشباب والرياضة، ودواوين عموم المحافظات، ومديريات التنظيم والإدارة، والجامعات بمختلف المحافظات.

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كذلك الهيئات المستقلة "القضاء والنيابة العامة، ومجلس الدولة، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمحكمة الدستورية العليا، والأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، واللجنة العليا للانتخابات، ومعهد الخدمات المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ورئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية، وغيرها من الجهات.