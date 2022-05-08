الأحد 08 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عبر وزارة التضامن الاجتماعى

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
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يبحث الكثير من الأسر المصرية عن رابط الاستعلام عن وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك حتى يمكنهم التسجيل للحصول على معاش تكافل وكرامة، وبعد أن أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي عددًا من الخطوات للاستعلام بالرقم القومي عن معاش تكافل وكرامة 2022.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن مستفيدي تكافل وكرامة، يمكنهم الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي، حيث تم وضع بعض الشروط لحصول ذوي الهمم والمسنين على الدعم.

وتستعرض "الدستور" لقرائها من خلال ذلك التقرير رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عبر وزارة التضامن الاجتماعي

 

  • الدخول على الموقع الرسمي الذي خصصته التضامن (من هنـــــــــــا)
  • اختيار الاستعلام عن كارت تكافل وكرامة بالرقم القومي.
  • كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم  في الجزء المخصص لذلك.
  • الضغط على زر استعلام.
  • تظهر على الفور نتيجة الاستعلام للمواطن.
  • يعرف المستفيد من خلال الاستعلام إذا كانت بطاقة تكافل وكرامة "سارية، متجمدة، إيقاف."
  • يمكن معرفة نوع البطاقة للمستفيد سواء كانت تكافل وكرامة.
  • معرفة المحافظة والإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها.
  • التأكد من حالة الإيقاف أو التجميد للبطاقة مع ذكر السبب.
  • إذا كانت بطاقة تكافل وكرامة سارية يتم توضيح المبلغ المستحق للمستفيد.
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الأوراق المطلوبة للحصول على معاش وزارة التضامن الاجتماعي

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية
- قسيمة الزواج وشهادة الميلاد للأطفال
- صورة من بطاقة التموين
- قيد مدرسي لجميع أطفال الأسرة

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شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

 

1- أن لا يكون الزوج/الزوجة أو المسن/ العاجز يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه أو أن يتقاضى معاشا تأمينىا أو مساعدة ضمانية.

2- أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثي الولادة حتي سن الثمانية عشر عاما، علي أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشرة بمراحل التعليم المختلفة.

3- تقديم كافة المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم قومي سارية وصور شهادات ميلاد وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر وصور إيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أو غيرها من الوثائق المطلوبة.

4- أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج "كرامة" من المسنين بعمر يبدأ من 65 عاما أو من أصحاب عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذي لاينالون الرعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك.

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