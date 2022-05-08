فقدان الوزن غير المبرر أبرزها.. 7 علامات يتجاهلها الرجل تؤكد إصابته بالسرطان

يعد السرطان أحد أبرز الأمراض المزمنة، والذي يمكن أن يصيب أي شخص اعتمادًا على العمر والجينات وعادات نمط الحياة، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) فإن السرطان هو السبب الرئيسي الثاني للوفاة على مستوى العالم.

و في حين أن سرطان الثدي والقولون والمستقيم والرئة وعنق الرحم والغدة الدرقية شائع عند النساء ، فإن سرطان الرئة والبروستاتا والقولون والمستقيم والمعدة والكبد هو أكثر أنواع السرطانات شيوعًا لدى الرجال.

ووفقًا لموقع "times of india" غالبًا ما تشبه أعراض السرطان علامات أمراض أخرى غير مهددة، مما قد يؤدي إلى تأخر التشخيص، لذلك إليك علامات الإصابة بالسرطان التي من المرجح أن يتجاهلها الرجال.

1- تغيرات في الجلد

يمكن أن يؤثر سرطان الجلد على الرجال والنساء بشكل مختلف، ففي حين أنه قد يبدو أكثر شيوعًا عند النساء، وفقًا لجمعية الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، فإن الرجال أكثر عرضة للوفاة من سرطان الجلد من النساء.

ومع ذلك من المهم ملاحظة أي تغيرات في الجلد، حيث يمكن أن تكون أكثر من مجرد حروق شمس، لذلك إذا لاحظت نزيفًا غير عادي أو تقشرًا أو تقرحات أو اكتشفت ظهورًا مفاجئًا للثآليل والشامات والنمش، فقم بزيارة طبيبك لإجراء فحص طبي.

2- صعوبة التبول

قد تشير صعوبة التبول إلى بعض المشكلات الحميدة ومع ذلك، إذا كان مصحوبًا بدم في البول أو السائل المنوي، وألم وانزعاج، وإذا كنت تعاني من ضعف الانتصاب، فقد يكون ذلك علامة على الإصابة بسرطان البروستاتا، والذي يمكن أن يهدد الحياة إذا لم يتم علاجه في الوقت المناسب.

3- سعال مستمر

السعال المزمن والمستمر قد يعني الكثير من الأشياء ولكن إذا استمر لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر دون أي أعراض أخرى للبرد أو الحساسية فقد يشير ذلك إلى سرطان الرئة، في حالة ظهور أعراض إضافية مثل الصفير وضيق التنفس وبحة في الصوت أو إذا كنت تسعل دما، اتصل بطبيبك على الفور.

4- تقرحات الفم

لقد عانينا جميعًا من تقرحات مؤلمة في أفواهنا ، لكن بمرور الوقت شفيت من تلقاء نفسها، ومع ذلك ، إذا ظهرت عليك تقرحات أو بثور داخل الفم لا تلتئم وتؤدي إلى ألم مستمر وتسبب تورمًا أو تنميلًا ، فقد تكون علامة على بعض أنواع سرطانات الفم.

خاصة لمن يدخنون التبغ يجب أن يكونوا أكثر انزعاجًا من هذه العلامات ويجب عليهم الاتصال بأطبائهم.

5- صعوبة في البلع

من المؤكد أن التهاب الحلق المؤلم أصبح أكثر شيوعًا مع انتشار الفيروسات المختلفة، ولكن إذا استمر لفترة طويلة واستمر لعدة أسابيع، فإنه يزداد سوءًا ويصعب عليك ابتلاع طعامك، فقم بإجراء اختبار على الحلق والمعدة أو سرطان الرئة.

6- فقدان الوزن غير المبرر

يمكن أن تؤثر الكثير من العوامل على وزن جسمك، ومع ذلك يمكن أن يكون فقدان الوزن غير المقصود أو غير المبرر أمرًا مقلقًا.

يمكن أن يشير هذا إلى مرض السكري، أو فرط نشاط الغدة الدرقية ومرض التهاب الأمعاء والعديد من الأمراض الأخرى، ولكن يمكن أن يكون أحد أكثر الأسباب إثارة للقلق أنواعًا مختلفة من السرطانات.

إذا لم تكن قد أجريت أي تغييرات على نظامك الغذائي أو روتين التمرينات الرياضية، ولكنك لا تزال تفقد وزنك ، فتحدث إلى طبيبك وحاول فهم السبب.

7- التعب المستمر

يمكن أن يكون التعب علامة على كل مرض تقريبًا.،حتى الإصابة بنزلات البرد يمكن أن تحرمك من الطاقة اللازمة لممارسة روتينك اليومي.

ومع ذلك إذا كنت متعبًا لأكثر من شهر أو شعرت بضيق في التنفس فجأة، قم بزيارة طبيبك واحصل على التشخيص المناسب، يعتقد الخبراء أن التعب المستمر يمكن أن يكون علامة على سرطان الدم والأورام اللمفاوية.