حبس ربة منزل دفعت عشيقها للاعتداء جنسيًا على طفليها فى 15 مايو

قررت النيابة العامة حبس ربة منزل وعشيقها 4 أيام على ذمة التحقيقات عقب قيام الأولى بالاتفاق مع عشيقها على تصويره أثناء ممارسة الجنس مع طفليها الصغيرين وأرسلت الفيدوهات لطليقها انتقامًا منه بمدينة 15 مايو.

كما قررت النيابة عرض الطفلة وشقيقها على الطب الشرعي، لبيان ما حدث بهما من اعتداء جنسي.

تلقى المقدم أحمد مصلح، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، بلاغا من موظف، مفاده قيام طليقته وتدعى "صفاء فاروق"، 35 سنة، بإرسال فيديو له حال قيام شخص بالاعتداء جنسياً على طفليه كل من "ندى"، 9 سنوات، و"محمود"، 7 سنوات.

وبالانتقال والفحص تبيّن قيام المتهم ويدعى "سامح"، 37 سنة، بالاعتداء الجنسي على الطفلين بالاتفاق مع عشيقته "والدة الضحيتين"، على أن تقوم بتصويره وإرسال الفيديو لطليقها بدافع انتقامها منه.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهمين.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.