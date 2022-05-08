الأحد 08 مايو 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثة طفل توفي غرقًا بترعة المريوطية

غرقً
غرقً
ads

تسلمت النيابة العامة بجنوب الجيزة مساء اليوم الأحد، التقرير الطبي حول وفاة طفل غرقا بترعة المريوطية.

وكشف التقرير أن الوفاة حدثت نتيجه "اسفكسيا الغرق" وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية بلاغ تلقاه الرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق طفل بترعة المريوطية بشارع الدكتور لاشين بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال جثة طفل 7 سنوات.

وبعمل التحريات وسؤال أهلية المتوفى أفادوا بانزلاق قدماه حال تواجده علي حافة الترعة ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكدته تحريات المباحث وجري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

قسم شرطة المباحث لتر غرق أحمد ازمة مستشفى مدير جنوب غرفة عمليات مديرية أمن صرف المريوطية عمل طفل النيابة عرض النجدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عضم ولادنا

الأكثر قراءة

وقف قارئ وإحالته للتحقيق لأخطائه المتكررة فى تلاوات الهواء

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عبر وزارة التضامن الاجتماعى

رابط تحميل نماذج الامتحانات الاسترشادية للصف الرابع الابتدائى 2022 بنك المعرفة

نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022

رابط تحميل نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 بنك المعرفة

«الدستور» تنعى شهداء القوات المسلحة بعد إحباط هجوم إرهابى غرب سيناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

بـ القانون! بـ القانون!

عبدالوهاب داود

هل تتساوى يدٌ سَيفُها كان لك بيدٍ سَيفُها أثكلك؟

محمد العسيري

ذيول الأنجاس فى سيناء

ماجد حبته

فى وداع أحد عشر بطلًا

جلال حمام

كيف يواجه الاقتصاد الروسى عقوبات الغرب؟

علي سعدة

التخلف الإدارى.. إلى أين؟

لواء.حمدى البطران

جريمة فى البلاط الخديو

د. منى حلمى

الاحتفال الحقيقى المثمر بالعمل.. سبب الوجود وأصل الحياة

صور

أول صور لفتح مقام ومسجد الحسين أمام المصلين والزوار

مؤتمر تقديم إيهاب جلال

مبارة الأهلي ووفاق سطيف وصورة عبد الوهاب تزين المدرجات

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة شرطى إسرائيلى فى حادث طعن بالقدس.. واستشهاد المنفذ

«بينيت» يعقد اجتماعًا أمنيًا بعد اعتقال منفذى عملية الطعن فى «إلعاد»

ردًا على بينت.. أبو ردينة: ملكية المسجد الأقصى وحائط البراق تعود للمسلمين