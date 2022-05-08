التصريح بدفن جثة طفل توفي غرقًا بترعة المريوطية

تسلمت النيابة العامة بجنوب الجيزة مساء اليوم الأحد، التقرير الطبي حول وفاة طفل غرقا بترعة المريوطية.

وكشف التقرير أن الوفاة حدثت نتيجه "اسفكسيا الغرق" وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية بلاغ تلقاه الرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق طفل بترعة المريوطية بشارع الدكتور لاشين بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال جثة طفل 7 سنوات.

وبعمل التحريات وسؤال أهلية المتوفى أفادوا بانزلاق قدماه حال تواجده علي حافة الترعة ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكدته تحريات المباحث وجري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.