ضبط عاطل اعتدى على آخرين بسلاح أبيض فى الجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية في الجيزة القبض على عاطل تعدى على آخرين بسلاح أبيض؛ بسبب خلافات مالية بينهم.

بدأت الواقعة بتلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطاراً، بنشوب مشاجرة ووجود مصابين ببولاق الدكرور.

وعلى الفور انتقل العقيد محمد الجوهري وكيل مفتش الغرب، وتبين تشاجر عاطل مع شخصين بسبب خلافات مالية بينهم.

وبالتحري تبين أن المتهم تعدى بالضرب على شخصين بسلاح أبيض، وأصابهما في أماكن متفرقة من الجسد.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم، ومواجهته اعترف بما جاء بالتحريات بسبب خلافات مالية.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.