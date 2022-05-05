الخميس 05 مايو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عاطل اعتدى على آخرين بسلاح أبيض فى الجيزة

حبس
حبس
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ألقت الأجهزة الأمنية في الجيزة القبض على عاطل تعدى على آخرين بسلاح أبيض؛ بسبب خلافات مالية بينهم.

بدأت الواقعة بتلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطاراً، بنشوب مشاجرة ووجود مصابين ببولاق الدكرور.

وعلى الفور انتقل العقيد محمد الجوهري وكيل مفتش الغرب، وتبين تشاجر عاطل مع شخصين بسبب خلافات مالية بينهم.

وبالتحري تبين أن المتهم تعدى بالضرب على شخصين بسلاح أبيض، وأصابهما في أماكن متفرقة من الجسد. 

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم، ومواجهته اعترف بما جاء بالتحريات بسبب خلافات مالية.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية عاطل القبض سلاح أبيض خلافات مالية النيابة

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